Stiže letnji retrogradni merkur: Vraćaju se bivše ljubavi, a neke čeka šansa za BOGAĆENJE! Ovo je savet astrologa koji morate da čujete

Već početkom avgusta, tačnije petog, Merkur će ući u znak Device i pokrenuti svoj retrogradni hod u kom će biti sve do 28. avgusta, kada će su ulaskom u znak Lava vratiti u direktno kretanje.

Iako je retrogradni Merkur poznat po tome da vraća bivše u život, ovo je razdoblje takođe će biti povoljno za duhovni i materijalni rast.

Ovih 5 saveta pomoći će vam da maksimalno iskoristite energiju retrogradnog Merkura! Evo što kažu astrolozi

1. Ne reagujte impulsivno

Skloni smo da preterano reagujemo, čak i na sitnice tokom razdoblja astrološke napetosti. Takva ekspresivnost često dovodi do negativnih posledica, koje onda moramo da ispravljamo. Horoskop vam savetuje da pronađete tehniku ​​koja vam odgovara i koja će vam omogućiti da povećate vreme između impulsa i akcije - na primer, mala vežba disanja. Takođe možete da pitate šta je tačno osoba mislila. Nesporazum je veran prijatelj retrogradnog Merkura.

2. Sprovedite "detoksikaciju" na društvenim mrežama

Retrogradni Merkur odlično je vreme da skratite vreme koje provodite ispred ekrana! Videćete koliko više slobodnog vremena imate kada ograničite upotrebu društvenih mreža. Usmerite svoju energiju u drugom smeru. Posetite novo mesto, probajte različite specijalitete, uvedite zdravu naviku u svoju život.

3. Ograničite svoju potrošnju

U mitologiji Merkur je bog trgovine i profita. Ignorisanje ove činjenice može skupo koštati! U razdoblju retrogradnog Merkura možda nećemo biti racionalni u trošenju. Stoga je bolje odložiti velike kupnje tokom retro kretanja Merkura. Takođe, treba biti oprezan s malim troškovima. Mogu vam uzeti ceo porodični. U tom razdoblju kupujte samo one stvari koje su vam stvarno potrebne.

4. Nemojte se da se bojite da se otvoreno izrazite

Retrogradni Merkur nije vreme za skrivanje od sveta! Naprotiv, ovo je period kada treba da pokažete šta možete. Ako imate problema na poslu, nemojte se ustručavati da podelite svoju viziju za njihovo rešavanje, čak i ako se ne uklapa u okvire. Možete da dobijete neočekivane ideje. Ako razmišljate o renoviranju svog doma ili razmatrate razne predloge za uređenje enterijera, sada je idealno vreme. Oslobodite svoju kreativnost, ali zapamtite – prvo razmislite o planu i kupovini, a tek nakon retrogradnog Merkura krenite u realizaciju ideja.

5. Procenite svoju prošlost

Lekcija koju će retrogradni Merkur naučiti sve znakove Zodijaka. Retrogradni Merkur uvek je povezan s prekidanjem naših uobičajnih aktivnosti i okretanjem prema unutra. Najbolja stvar koju možete da učinite tokom retrogradnog Merkura jeste da izanalizirate šta ste već prošli. Na primer, setite se što ste radili tokom poslednjeg retrogradnog Merkura i uporedite to s onim što radite sada. Takvo razmišljanje omogućiće vam da jasnije vidite svoje buduće smerove. Ovo razdoblje ne biste trebali da doživljavate na negativan način. Iako se rutina u tom razdoblju menja, to obično ne dovodi do negativnih posledica. Retrogradni Merkur omogućuje vam da procenite svoje snage i veselite se svojim postignućima.

Autor: Snežana Milovanov