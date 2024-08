4 najljubomornija horoskopska znaka, njihova posesivnost napraviće pakao u svakoj vezi

Ekstremna ljubomora je jedna od osobina koja će uništiti svaku vezu.

Posesivni ljudi su često nesigurni u ljubavi i vole da dominiraju i kontrolišu svog partnera. Nekim ljudima to je previše i jednostavno ne mogu da podnesu posesivnu prirodu partnera i uz njega osećaju kao da se guše. Zbog toga će se svim silama truditi da pobegnu iz takve veze.

Portal Pinkvilla otkriva koja su četiri horoskopska znaka najposesivnija.

Bik

Oni žude za stabilnom i sigurnom vezom. Kad se u vezi ne osećaju sigurno, bikovi su skloni posesivnosti i dominaciji. Vole da imaju kontrolu kako bi imali osećaj pripadnosti nekome. Takođe, vole da razmaze svog partnera izlivima ljubavi i naklonošću, ali kad se osećaju nesigurno, postaju krajnje dominantni i posesivni.

Škorpija

Pripadnici ovog horoskopskog znaka potajno su ljubomorni, a plaše se da će ih partneri napustiti. Zbog toga vole da kontrolišu svog partnera, a time i odnos. Osećaju se bolje znajući da njihov partner nikuda ne ide i da im pripada.

Lav

Lavovi vole da veruju da nisu preterano posesivni prema nekome, ali to nije sasvim tačno. Oni su samo posesivni i privrženi prema onima koje jako vole. Lavovi mogu biti hladni i distancirani prema drugim ljudima, ali kada je reč o njihovu partneru, onda je to sasvim druga priča. Lavovi imaju tendenciju da budu posesivni prema partneru u kog su veoma zaljubljeni. Oni to smatraju znakom naklonosti.

Rak

Rakovi su osetljivi do srži, što ih čini posesivnim. To nikada neće otvoreno pokazati, ali duboko u sebi izuzetno su posesivni prema ljudima koje vole i kojima se dive. Oni su, takođe, nesigurni kad su u vezi, jer lako mogu da počnu da se osećaju zapostavljeno.

Autor: Snežana Milovanov