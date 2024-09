Škorpijama nije dan za donošenje važnih odluka, a OVOM ZNAKU u život ulazi interesantna osoba! Taj susret bi mogao sve da promeni

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas.

OVAN

Danas ćete biti idealista i romantičar. Ljubav će biti u prvom planu. Ako ste slobodni, postoji mogućnost da ćete upoznati neku interesantnu osobu vrednu pažnje. Ako ste u vezi, očekujte dan pun ljubavi i međusobne nežnosti. Slobodno se vinite u oblake, danas je i to dozvoljeno.

BIK

BLIZANCI

Sav uspeh i bogatstvo u kom ste uživali u poslednjih nekoliko meseci, učinilo je da se suviše okrenete materijalnim stvarima, pa će se to danas odraziti na vašu umetničku i duhovnu stranu. Možda ćete danas doživeti iznenađenje u prodavnici ili na ulici. Upoznaćete iznenada interesantnu osobu, sa kojim ćete deliti iste interese. Ostanite sa njom u kontaktu.

RAK

Društvo dobrog prijatelja danas bi moglo da vam prija kao nikada do sad. To može biti odlazak na koncert ili festival, u pozorište ili na neku drugu manifestaciju. Veći deo dana provešćete napolju. Sport takođe može biti dobra razonoda. Možda ćete biti smotaniji nego inače - prosuti piće, ispustiti telefon, ali to neće biti razlozi da ne uživate u potpunosti.