Ljubavni horoskop do 28. septembra! Vage zavodljive, Strelčevima kratka afera, a evo kome sledi poznanstvo preko interneta

Saznajte šta su vam zvezde spremile na ljubavnom planu u narednih sedam dana.

Vi ste često temperamentni i nestrpljivi, a u ovom periodu ćete sresti više osoba kojima su baš te vaše osobine neodoljivo privlačne. Neće biti jasno šta se dešava jer će vam tako lako biti da nađete prilike za romansu ili ljubav.

Možete sresti nekoga ko je izuzetno harizmatična osoba, čija privlačnost će vam biti neodoljiva, ali u isto vreme i zastrašujuća. Burne reakcije i emocije su nešto s čime bi trebalo da imate iskustva, ali ni to vam sada neće pomoći.

BLIZANCI

Moguće je da ćete ostvariti komunikaciju sa nekim ko će vas zainteresovati, verovatno preko interneta i društvenih mreža. Ipak, ne očekujte da se naredne sedmice ta komunikacija razvije u nešto više.

Teško da ćete u narednom periodu doživeti bilo šta romantično. Bićete aktivni i strastveni, zbog čega je moguće da imate različita iskustva, ali ćete takođe biti impulsivni i svadljivi, zbog čega nećete ni razmišljati o ulasku u ozbiljnu vezu.

U narednom periodu bićete nemirni i tražiti uzbuđenja. Ako ste sami, bićete frustrirani time što osobe koje su oko vas nisu dovoljno uzbudljive, a ako ste već u vezi, ta ista frustracija bi mogla da vas muči. U svakom slučaju, javiće se nezadovoljstvo i nemir.

DEVICA

Ako ste već u vezi, neće vam se sviđati raspoloženje u kom će biti vaš partner. Vi ste razigrani i željni kontakta, dok će osoba sa kojom ste biti loše raspoložena i uvek namrgođena. Ako ste sami, nećete imati dobrih prilika.

Bićete u svom elementu i vrlo zavodljivi. Vaša energija će privlačiti mnogo pažnje i moguće je da dobijete različite ponude, možda dramatične ili čak šokantne. U svakom slučaju, neće vam biti dosadno.

Biće prilika za nove kontakte, prijatne razgovore i druženja. To su uslovi u kojima je lako naći priliku za flert, ali to ne znači da će biti i nekih koje će obećavati ljubav. Ovo je vreme kada su vaše emocije i naklonosti vrlo promenljive.

STRELAC

Moguće je da ćete razviti romantični interes za nekoga iz kruga prijatelja, ali to će biti kratkog daha. Stoga je moguća kratka afera sa nekim ko odgovara opisu ili nedefinisana i neekskluzivna kratkotrajna veza.

Neki događaji ili osobe sabotiraće vaše pokušaje da napravite pozitivni pomak u ljubavi. Zbog toga ili neće biti prilika za to ili će situacija početi da se razvija u negativnom smeru. Pripremite se za nevolje.

Bićete skloni eksperimentisanju u ljubavi, pa ćete ići i protiv svojih osećaja sve dok vam to obećava nešto novo i uzbudljivo. Moguć je izlazak u zanimljivom društvu u kome ćete imati prilike da upoznate nekonvencionalne osobe.

Preokupirani ste ili rešavanjem životnih problema ili svojim poslovnim životom. Nećete biti raspoloženi za ljubav baš zbog toga, što znači da ne možete da očekujete da se bilo šta uzbudljivo desi u vašem ljubavnom životu.

Autor: Dalibor Stankov