Odličan dan za SLOBODNE VAGE: Pripadnici ovog znaka su spremni za ulazak u novu vezu, a bikovima sledi NEOČEKIVANA PROMENA

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za 21. oktobar.

OVAN

POSAO: Iako dosta toga nije ispalo kako ste očekivali, nemojte da brinete jer ima dovoljno vremena da se sve promeni. Budite dovoljno strpljivi i spremni da se bavite prioritetima.

LJUBAV: Sa voljenom osobom prolazite zajedno i dobro i zlo. Sve ste sigurniji da će ona zauvek ostati pored vas. Možete da očekujete da ćete biti zadovoljni razvojem vašeg odnosa.

ZDRAVLJE: Prolazna ukočenost je moguća kod vas u narednom periodu. Očekuje vas faza u kojoj će vm značiti redovnije vežbe za kičmu ili odlazak kod fizioterapeuta.

BIK

POSAO: Nezadovoljstvo trenutnim poslom može da dovede do njegove skore promene. Danas je dan koji će to presuditi. Odluka je u svakom slučaju na vama, ako ste spremni na to.

LJUBAV: Vaš odnos sa voljenom osobom je došao do tačke u kojoj nešto mora da se menja, na jednu ili drugu stranu, vreme vam je da odlučite. Moguće je da će se desiti nešto neočekivano.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate u svojoj koži i sa zdravljem nemate probleme. Možete da računate na pozitivne okolnosti na ovom polju. Ne bi trebali da očekujete probleme.

BLIZANCI

POSAO: Možete da budete zadovoljni trenutnom situacijom. Većina planova vam se lako ostvaruje. Nastavite sa dobrom organizacijom i sa vrednim radom.

LJUBAV: Sve više verujete u svog partnera i osećate da želite više da se vežete. Moguć je početak zajedničkog života u narednom periodu. Bićete zadovoljni situacijom.

ZDRAVLJE: Moguće su manje hronične tegobe kod vas u narednom periodu. Povedite računa o svom zdravlju. Na vreme seobratite vašem lekaru ako postoji nešto što vas muči.

RAK

POSAO: Nov posao vas podstiče da dajete sve od sebe kako bi se istakli, ali imate problem uklapanja u kolektiv. Potrebno vam je neko vreme kako biste uspeli da se uklopite.

LJUBAV: Pred vama je nova ljubavna avantura koja neće biti trajna, ali ćete je dugo pamtiti kao zanimljivo iskustvo. Možete da očekujete dosta preokreta na polju ljubavi u narednom periodu.

ZDRAVLJE: Odlično se osećate u svojoj koži i nemate probleme sa zdravljem. Očekuje vas period u kojem ćete biti fitički aktivni i u dobroj formi. Ne bi trebali da brinete.

LAV

POSAO: Odluke koje ćete uskoro doneti će se pokazati kao ispravne. Umete da sagledate problem iz pravog ugla i zrelo ga rešite. Zadovoljni ste svojim učinkom.

LJUBAV: Sa voljenom osobom vas čeka jako lep dan. Prevazišli ste većinu problema i dosta pregurali zajedno, sad je vreme da uživate u lepom periodu koji je nastupio.

ZDRAVLJE: Ne biste trebali da imate probleme kada je u pitanju zdravlje. Povoljan vam je današnji dan, imaćete dosta energije u sebi. Možete da očekujete dobro stanje.

DEVICA

POSAO: Zadovoljni ste trenutnim stanjem na poslu i ponosni što ste dote došli sami. Ako ovako nastavite moćićete da očekujete dalje napredovanje. Spremni ste za nove poteze.

LJUBAV: Samoća vam za promenu prija i niste otvoreni za nove veze. Uživajte u vremenu koje imate da posvetite sebi. Današnji dan vam je povoljan i za druženje sa prijateljima.

ZDRAVLJE: Pazite na svoje zdravlje jer ćete u narednom periodu biti osetljivi. Moguće je da će vam se aktivirati problemi vezani za promenljiv krvni pritisak.

VAGA

POSAO: Na poslu vas ne čekaju nikakve krupne promene, možete da se opustite i dozvolite da stvari same idu svojim tokom. Možete da očekujete generalno povoljan dan danas.

LJUBAV: Danas je odličan dan za sve slobodne Vage. Nova osoba koja se može pojaviti budi u vama duboke emocije. Spremni ste da uđete u jednu novu emotivnu vezu koja bi trajala.

ZDRAVLJE: U sebi nosite mnogo pozitivne energije! Odlično ste raspoloženi! Trebali biste ovaj dan da posvetite odnosu sa onima koje volite kako bi bili ispunjeniji.

ŠKORPIJA

POSAO: Danas ćete početi da ostvarujete ideje koje već dugo sazrevaju u vama. Imaćete puno energije za njihovu realizaciju. Generalno vas očekuje povoljna atmosfera na polju posla.

LJUBAV: Danas možete da očekujete iznenađenje od voljene osobe koje će vam ulepšati dan. Stvarno ste srećni što je imate i pokazaćete joj da ste joj zahvalni na svemu.

ZDRAVLJE: Nemojte da preterujete sa slatkišima. U narednom periodu biste mogli da budete skloni gojenju na neki način. Trebali biste da povedete više računa o svojoj ishrani.

STRELAC

POSAO: Pred vama je promenljiv period pun uspona i padova. Nemojte da paničite i pokušajte da preuzmete kontrolu nad dešavanjima oko vas. Sve može da se reši.

LJUBAV: Vaša veza je daleko od sjajne, ali ste svesni svoje greške i spremni da je ispravite. Nadate se da će voljena osoba biti takođe spremna da pokaže volju za kompromisom.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa probavom kod vas su naglašeni u narednom periodu. Očekuje vas faza u kojoj ćete morati da vodite više računa o svom zdravlju.

JARAC

POSAO: Danas je bolje da predahnete jer će vaši planovi da se nađu pred brojnim preprekama i greška je forsirati stvari. Očekuje vas dan u kojem neće biti većih poslovnih promeena.

LJUBAV: Iako se povremeno oseća zapostavljeno s vaše strane, voljena osoba jš uvek ne odustaje od vas. Možda je vreme da se zapitate šta je ono što vi dajete u ovom odnosu.

ZDRAVLJE: Osećate se sasvim dobro i nemate probleme sa zdravljem. današnji dan vam je generalno povoljan. Osećate se dobro kada ste u pokretu i u kontaktu sa ljudima.

VODOLIJA

POSAO: Nemate na šta da se žalite u vezi posla, znate da su vam finansije stabilne i uživate u danu bez stresa oko posla. Možet da očekujete generalno dobru situaciju.

LJUBAV: Sumnje koje su vas mučile vezano za partnera su razrešene i sada ste spremni da sa poverenjem u njega gradite stabilnu vezu. Povoljan vam je dan za ljubav.

ZDRAVLJE: Izbegavajte konzumiranje alkohola koji je jako štetan za vaše zdravlje. Gneralno treba da se potrudite da smanjite bilo koji vid poroka, cigaret, piće i da se posveetite zdravlju.

RIBE

POSAO: Atmosfera na poslu je jako prijatna zahvaljujući dobrim odnosima sa saradnicima, tako da vas čeka dobar radni dan! Ne biste trebali da imate veće brige na ovom polju.

LJUBAV: Između vas i vašeg partnera postoje iskrene emocije. Svesni ste toga i uživate u svakom zajedničkom trenutku koji možete da provedete jedno pored drugoga.

ZDRAVLJE: Brinite o svojoj koži kako ne biste imali veće komplikacije po tom pitanju. Očekuje vas period u kojem biste mogli da budete osetljivijeg zdravlja.

Autor: Snežana Milovanov