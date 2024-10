Ulazimo u vladavinu Škorpije: Kreće period mističnog znaka i osoba koje vole kad su same

Ovaj znak traje od 23. oktobra do 22. novembra

Kreće vladavina znaka Škorpije od 23. oktobra i za mnoge poseban period. Ovaj horoskopski znak pripada elementu vode (kao i Ribe i Rakovi) i osmi je znak po redu.

Upravo ovaj broj im daje na tome da budu praktični, pomalo tajnoviti ali i osetljivi. Ipak, Škorpije su jedne od najsmostalnijih indikacija Zodijaka i dobro funkcionišu kada su nezavisni. Njima su potrebni ljudi koji razumeju emocije i misli i ponekad će svima nama biti teško da ih razumemo. Međutim, kada se sprijateljite sa njima, pokazaće vam svoju stranu.

Škorpijama vladaju dve planete - Pluton i Mars. Ujedno, to znači da njima vladaju posebna aktivnost i životinjska strast, kao i jaka volja, strast i entuzijazam. To je zapravo i razlog zašto su ovi ljudi prilično tajnoviti i privučeni mračnim stvarima.

Nisu pouzdane

Mnoge stvari vole da drže u sebi, mistični su ali to nije razlog da budemo nepoverljivi prema njima. To što mnoge stvari čuvaju za sebe, predstavlja njihovu prirodu i nema nikakve veze sa njihovim poverenjem ili odanošću. Ako želite da dođete do neke istine, samo ostanite u kontaktu sa Škorpijama.

Znajte da su ljudi od reči, poštuju privatnost drugih i nikada neće slomiti vaše poverenje. Isto tako, žele i traže da imaju isti tretman i sa vaše strane.

Bez emocija?

Mit koji je potpuno neosnovan i lažan, mnogi misle da su Škorpije bezdušne, da nemaju emocije. To se zaključuje zbog njihove prirode da vole da lutaju okolo. Ako ih ne poznajete, nemojte ih osuđivati.

Društvene su

U zavisnosti od situacije, ovo može biti njihova i pozitivna i negativna strana. Iako će pokazati da vole da provode vreme sa vama, ipak više vole da provode vreme sami. Istina je da nisu toliko društveni i da ćete ih teško videti da idu na zabave i proslave. Škorpije će pre da provedu vreme nasamo u svojim mislima, meditaciji, molitvi, čitanju i slično.

Znaju da osuđuju

Ako Škorpija vidi da nešto radite pogrešno, znajte da će da vam skrenu pažnju da to ne radite kako treba. Isto tako možete da očekujete da će vas zaustaviti, ali to ne znači da vas osuđuje zbog takvog ponašanja. Otvorena je za razgovor bez ikakvog straha.

Autor: Zorica Lazarević