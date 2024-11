VELIKI MESEČNI HOROSKOP ZA DECEMBAR 2024: Bikove očekuje ljubavno iznenađenje, a njih veliki novčani dobitak!

Saznajte šta vam mesečni horoskop za decembar 2024. godinu donosi.

OVAN

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2024. godine kaže da u smanjujete svoju potrošnju i možda čak sami pravite praznične poklone. Uspešno ste uštedeli novac! Sada možete slobodno da priuštite sebi nešto posebno. O čemu dugo sanjate? Stavite to ispod svoje novogodišnje jelke!

Ljubav

Kada Venera, planeta ljubavi i zadovoljstva, 7. decembra uđe u druželjubivu Vodoliju, vaša želja da pronađete najbližeg prijatelja će se pojačati. Pogledajte oko sebe, ima li nekoga u vašoj blizini ko vas zanima? Ljubav vašeg života neće pokucati na vaša vrata, moraćete da izađete i da je pronađete. Najbolje je da potragu započnete na zabavnim okupljanjima koje vole Vodolije. Srećno zaljubljeni Ovnovi u decembru će otkriti jednostavnu istinu - za veze je potrebno ulaganje. Nežna poruka, doručak u krevetu ili karte za koncert mogu još više da zbliže vas i vašu voljenu osobu.

Zdravlje

Nikada ne potcenjujte moć svog držanja - ono utiče na to kako izgledate, ali i na to kako se osećate. Pronađite vreme tokom dana da radite na leđima i vratu, to će doprineti vašem dugoročnom zdravlju i blagostanju.

BIK

Posao

Iako morate da kupite mnogo poklona i pripremite novogodišnju žurku, najvažniji troškovi u decembru su ipak putovanja ili školovanje. Dodajte ono što vas zanima na svoju listu želja, ali uzmite vremena jer retrogradni Merkur može da podstakne neočekivane kupovine.

Ljubav

Spremite se za neke slatke sastanke jer ćete se sigurno zaljubiti ovog decembra! Venera, planeta ljubavi, početkom meseca je u zemljanom Jarcu i otvara vam oči za sve mogućnosti oko vas. Bilo da stojite u redu u supermarketu ili birate poklone za svoje najmilije za Novu godinu, budite na oprezu - neko zanimljiv je veoma blizu! Bikovi, ako ste već pronašli ljubav, trebalo bi da usporite krajem godine. Isplanirajte spa dan sa svojim partnerom ili jednostavno provedite vikend zajedno deleći svoje misli i snove o budućnosti.

Zdravlje

Decembar je mesec zdravog načina života za vas. Ako razmišljate o tome da napustite loše navike ili da započnete novu rutinu vežbanja, iskoristite mladi Mesec 1. decembra.

BLIZANCI

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2024. godine kaže da je jedina dobra stvar u vezi sa umorom koji se nakupio pred kraj godine, to što niste u iskušenju da izađete i potrošite previše. Međutim, pod uticajem Venere u neproračunatoj Vodoliji, možete da popijete par čaša vina i kupite sebi nekoliko nepotrebnih stvari. Ne krivite sebe za ovo - uložili ste u prijatne emocije koje su vam sada toliko potrebne.

Ljubav

Energija punog Meseca u vašem znaku 15. decembra čini da se osećate otvorenije. Iskoristite ovo, sada je vreme da se upoznate! Glavna stvar je da ne žurite. Na kraju krajeva, veći deo meseca prolazi pod uticajem retrogradnog Merkura. To znači da ne bi trebalo da donosite sudbonosne odluke. Srećno zaljubljeni Blizanci mogu da otkriju da se oni i njihovi partneri pretvaraju u cimere. Vreme je da dodate malo romantike - zapalite sveće, uključite muziku i igrajte. Pun Mesec u vašem znaku 15. decembra biće posvećen zabavama.

Zdravlje

Umesto da trčite u tržni centar u prazničnu kupovinu, budite kreativni i kreirajte poklone za svoje prijatelje i porodicu. Na kraju krajeva, kreativnost najbolje utiče na mentalno zdravlje.

RAK

Posao

Period retrogradnog Merkura je prilika da preispitate svoje obaveze na poslu. Kako da optimizujete svoju dnevnu rutinu da se ne biste oznojili za platu? Preuređivanje vašeg dnevnog rasporeda daće vam više vremena za radost, a ovo je najvažnija investicija.

Ljubav

Ako tačno znate ko ste i kuda idete, neće vam biti teško da nađete saputnika. Dakle, pre Nove godine, razjasnite svoje ciljeve i identitet! Sezona Jarca je vreme za takva razmišljanja. Odbacite stare obrasce i bićete nagrađeni! Samo držite oči otvorene - osoba koju tražite mogla bi da bude u kafiću pored vaše kuće. Ako ste već pronašli svoju srodnu dušu, trebalo bi da u decembru češće stavljate sebe na prvo mesto. To će samo koristiti odnosu! Nađite vremena da uradite nešto što vas ispunjava. Možda je to meditacija, časovi plesa, dobar film.

Zdravlje

Otkrijte šta vam donosi zadovoljstvo u sportu. Nema potrebe da se prisiljavate da radite vežbe koje vam se ne dopadaju. Dodajte malo uzbuđenja svojoj rutini tako što ćete isprobati novi način vežbanja.

LAV

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2024. godine vas savetuje da pazite na svoj novčanik tokom punog Meseca u Blizancima. Možda ćete biti u iskušenju da protraćite svoj teško zarađeni novac. Početak 2025. godine biće posvećen reviziji budžeta i prilagođavanju novčanih tokova, pa sada pokušajte da sačuvate svoje finansije što je više moguće.

Ljubav

Ako bi vaš lični život poslednjih meseci mogao da se opiše kao "onako", onda će decembar to promeniti! Mlad Mesec 1. decembra u vatrenom Strelcu podstiče vas na flert i zabavu. Obucite svoju omiljenu haljinu i štikle, zvezde su postavljene da biste upoznali nekog. Za srećno zaljubljene Lavove, mlad Mesec u Strelcu takođe će zapaliti iskru. Spontani sastanak u restoranu ili putovanje koje ćete dugo pamtiti, može da bude na pomolu.

Zdravlje

U decembru pokušajte da smanjite sve što je nepotrebno i neizvodljivo, posebno u vezi sa zdravljem i ishranom. Koja hrana čini da se osećate dobro, a koja hrana čini suprotno? Koji sport vam daje snagu, a koji vas oduzima? Ostavite samo ono što vam je zaista važno.

DEVICA

Posao

Decembar od vas zahteva da budete veoma oprezni u trošenju. Da, kupovina će vam svakako biti melem za dušu. Ali retrogradni Merkur može da odigra okrutnu šalu sa vama. Odmah ćete želeti da vratite sve što ste kupili.

Ljubav

Iako ste u decembru uronjeni u posao, ne zaboravite da ostavite vremena za zabavu. Venera u Vodoliji vas ohrabruje da to ne bude običan kafić, već nešto potpuno drugačije. Pun Mesec u avanturističkom Strelcu 15. decembra samo će pojačati ovu uzbudljivu energiju. Možda ćete Novu godinu dočekati hiljadu kilometara od kuće sa voljenom osobom. Device koje su već pronašle svoju ljubav, treba da razmisle o tome kada su poslednji put razgovarale od srca sa svojom drugom osobom. Ako se ne sećate odmah, ne brinite! Decembar jača komunikacijske veštine. Sada je važno da odvojite vreme da usporite i razgovarate o svojoj budućnosti.

Zdravlje

Bila je ovo naporna godina za vas, pa iskoristite decembar kao priliku da se ponovo povežete sa onima koje volite. Organizujte klizanje sa porodicom. Napravite slatke uspomene dok sagorevate praznične kalorije!

VAGA

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2024. godine kaže da vam početak meseca donosi priliku da prestanete da štedite i počnete da mudro investirate. Obratite pažnju na poklone ili prilike koje vam dolaze tokom punog Meseca u Blizancima 15. decembra. Ono što sada izgleda malo, kasnije može da ima veliki uticaj.

Ljubav

Ako ste sanjali da upoznate tu posebnu osobu, morate više da se krećete. Venera, planeta ljubavi, veći deo meseca provodi u odlazećoj Vodoliji, primoravajući vas da se otvorite više nego obično. Imajte na umu da ste vredni ljubavi, pa nemojte da zadržavate svoja osećanja. Ako ste u vezi, probajte da se fokusirate na stvaranje kvalitetnog vremena sa partnerom, bez svakodnevnih problema.

Zdravlje

Budite pažljivi jer onaj ko previše žuri može da se susretne sa povredama, posebno tokom retrogradnog Merkura, kada je rizik od nezgoda povećan. Birajte obuću koja je stabilna i sigurna, a izbegavajte klizav teren.

ŠKORPIJA

Posao

Decembar može da donese osećaj da novca "nije dovoljno", posebno oko 15. decembra tokom punog Meseca u Blizancima. Međutim, nemojte da se ustručavate da se počastite. Zapamtite, dobar balans između rada i života može pozitivno da utiče na vašu kreativnost.

Ljubav

Obratite pažnju na to kako se ponašate prema ljudima oko sebe. Poslednji retrogradni Merkur ove godine može da vas učini agresivnijim, ali to ne znači da treba da udaljite ljude od sebe. Ako ste u vezi, posvetite se svom partneru i ujedno planirajte zajedničke zimske aktivnosti.

Zdravlje

Crvena je vaša boja ovog meseca! Pokušajte da jedete više crvene hrane - paradajz, jabuke, bundeve. Ovi proizvodi će vam pomoći da se napunite energijom, poboljšate raspoloženje i podržite lepotu.

STRELAC

Posao

Mlad Mesec u vašem znaku 1. decembra naglašava fokus na lične finansije. Pokušajte da ne kupujete impulsivno, nego da unapred isplanirate šta vam je stvarno potrebno. U decembru možete da vidite da je mudro trošenje važnije od same štednje.

Ljubav

Pun Mesec u Blizancima 15. decembra osvetliće mogućnosti za ljubav i prijateljstvo. Nemojte da se plašite da napravite prvi korak i pozovete nekog u izlazak. Za zaljubljene, vreme je da se opustite sa partnerom i zajedno provedete više kvalitetnog vremena. To će ojačati vaš odnos, a zvezde vas savetuju i da otvoreno razgovarate o svemu što želite i očekujete.

Zdravlje

Obratite pažnju na vašu kožu. Razmislite o tome da se opustite i obavite čišćenje kozmetičke torbice, jer je vreme da se oslobodite starih proizvoda koji mogu da naškode vašoj koži.

JARAC

Posao

Decembar je vreme da ozbiljno razmislite o realizaciji kreativnih projekata. Ako imate dodatne obaveze, sada je pravo vreme da se fokusirate na to i pokušate da ostvarite balans između privatnog i poslovnog života.

Ljubav

Dok se pripremate za rođendan, važno je da budete svesni svojih osećanja i da ostanete otvoreni prema ljudima oko sebe. Ako ste već u vezi, trudite se da provedete što više vremena sa partnerom, ali istovremeno obavite sve svoje obaveze. Razmislite o tome šta vam je najvažnije u odnosu i pokušajte da se što više fokusirate na kvalitetnu komunikaciju. Ako niste u vezi, možda ćete otkriti da ste i dalje privučeni nekim sa posla ili iz bliže okoline. Ako vam neko privuče pažnju, obavezno razmislite o svojim osećanjima i razmislite da li je to nešto što može da vam donese dugoročnu sreću.

Zdravlje

Ako osećate da ste pod stresom, pokušajte sa tehnikom disanja. Udahnite kroz nos brojeći do četiri, zadržite dah četiri puta, a zatim izdišite. Ova metoda će vam pomoći da se opustite i smirite. Razmislite i o meditaciji ili masaži.

VODOLIJA

Posao

Decembar će doneti neke neizvesnosti u pogledu finansija i poslovnih odluka. Biće vam teško da donosite odluku o tome da li da ulažete u svoj profesionalni razvoj ili da se usmerite na poboljšanje svog doma i životnog prostora. Ove dileme će vam stvarati neku vrstu unutrašnje napetosti, ali nemojte brinuti, jer će na kraju sve doći na svoje. Moguće je da će vam zanimljiva ponuda doći iz neočekivanog pravca, možda od nekog s kim do sada niste imali ozbiljnije poslovne kontakte.

Ljubav

Novi početak u ljubavi može da se desi u ovom periodu, ali samo ako budete spremni da se suočite sa svojim željama i potrebama. Razmislite o svojim ciljevima u vezi i počnite da pregovarate o svim važnim pitanjima koja su vam na umu. Venera će vam biti veliki savetnik tokom decembra, jer vam daje mogućnost da se osvrnete na svoje emocionalne potrebe. Kada je retrogradni Merkur u pitanju, budite oprezni sa odnosima iz prošlosti - možda ćete se naći u situaciji da ponovo razmatrate odnos sa nekim ko je nekada bio deo vašeg života.

Zdravlje

Ako se osećate loše, fizičke aktivnosti su pravi lek. Provedite vreme u teretani, na brzoj šetnji ili jednostavno se istegnite - vaš mozak će se razbistriti, a telo će postati jače.

RIBE

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2024. godine kaže da ćete osetiti potrebu da budete štedljivi i da ne prelazite preko granica koje ste sami postavili. Možda ćete imati neke dileme u vezi sa finansijskim odlukama, ali važno je da ne pođete za trenutnim impulsima. Iako će sezonu praznika pratiti izražena želja za kupovinom, potrudite se da ne trošite više nego što je neophodno. Savet za decembar - napravite pauzu pre nego što potrošite novac na nešto što vam nije stvarno potrebno.

Ljubav

Venera u Vodoliji naglašava važnost prijateljstva u vašim ljubavnim odnosima. Ovo je period u kom možete da napravite veliki iskorak ako budete spremni da se otvorite i delite više o sebi sa partnerom. Ovaj mesec je savršen za nove početke, bilo da ste već u vezi ili ste tek na putu da je započnete. Planirajte sastanke sa novim ljudima, možda će neko biti upravo ono što vam je potrebno. Ako ste već u vezi, trebalo bi da se oslonite na komunikaciju kako bi rešavali sve nedoumice. Ovo je dobar period da planirate neke zabavne aktivnosti sa partnerom.

Zdravlje

Ove zime obratite pažnju na energiju koju unosite u svoje telo. Pokušajte da se opustite i odete na masažu, to će poboljšati cirkulaciju i podići vam raspoloženje.

Autor: Iva Besarabić