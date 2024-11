3 ZNAKA OVE ZIME ČEKA VRTOGLAVI PREOKRET: S prvim pahuljama njima će padati i novac sa svih strana, oni treba da kupe LOTO LISTIĆ

Očekuje ih neverovatan i iznenadni dobitak kakvom se nisu nadali.

Britanski astrolog Mark Vilijams najavio je uzbudljivu zimu za tri horoskopska znaka. Naredni meseci biće im srećni kao nikad dosad, a kako bude počeo da pada sneg njima će krenuti da pristiže novac sa svih strana. Neki od njih će dobiti neočekivani dobitak na lutriji, drugi nasledstvo, a biće i onih kojima će novac stizati sa više strana.

Kako poručuje Vilijams, sad je pravo vreme i za pokretanje sopstvenog biznisa koji će biti vrlo isplativ. Srećna republika vam donosi koja tri znaka će se obogatiti ove zime.

Strelac

Pred vama je "zlatno razdoblje", a novac će vam stizati sa više strana. Očekuje vas unapređenje, povećanje plate, godišnji bonus i pare od honorarnog posla. Toliko ćete napuniti novčanik da nećete moći da ga zatvorite. Pojedinim Strelčevima se otvaraju putevi za unosan posao i saradnju sa partnerima u inostranstvu. Nikako nemojte propustiti ovu šansu, jer će vam se isplatiti.

Jarac

Zima je inače najbolji period u godini za Jarčeve. Ovo je vaše vreme da zablistate i dostignete ciljeve koji su se možda činili nedostižnim pre samo nekoliko meseci. Jarčevi najviše vole kad dobiju novac u znoju lica svog, ali osim para koje ćete sami zaraditi, od svog posla sledi iznenađenje. Već početkom 2025. dobićete vest o neočekivanom naslestvu koje će vas obradovati. Neko kome ste bili miljenik celog života ostaviće vam u nasledstvo brdo para i nekretnine. Iako posle ovoga nećete morati nikad više da radite, to za vas nije opcija, jer vas uzbuđuje poslovni napredak.

Vodolija

Luckaste Vodolije nisu materijaliste, niti su skloni da štede novac, već sve što zarade to i potroše. Iako niste neko ko veruje u sreću, iz čiste zabave ćete odigrati tiket za loto koji će vam doneti nezamisliv dobitak. Pare će vam bukvalno pasti s neba, a na vama je da to maksimalno iskoristite. Lepo da ugodite sebi i ispunite sve želje koje ste ikad imali, ali deo novca biste mogli da uložite u sopstveni biznis koji će vam se isplatiti. Ne zaboravite i one koji nemaju, jer dobro se dobrim vraća. I držite jezik za zubima, nikome ne pričajte za dobitak kako biste sebe poštedeli nepotrebnih neprijatnosti, posebno sa familijom.

Autor: Dalibor Stankov