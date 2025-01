Astro prognoza za drugi dan Nove godine: Rak bi da se osami, Lavove čekaju iznenadni troškovi, a evo šta zvezde donose drugim znacima

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za 2. januar.

Ovan

Danas možda imate neko putovanje na umu. To bi moglo da bude vezano za posao. Neko je trebao da otputuje ali je bio sprečen i vi ste zauzeli njegovo ili njeno mesto. To bi moglo da vam malo poremeti planove, ali ako se potrudite mogla bi da bude i prava avantura. Najbolje je prihvatiti stvari takve kakve jesi i izvuci najbolje iz trenutne situacije.

Bik

Druženje koje ste organizovali sa svojim partnerom će možda u poslednjem trenutku biti otkazano. Možda nećete dobiti pravi odgovor zašto je to tako i pitaćete se da li to znači da on ili ona ne žele da vas vide. To sigurno nije slučaj. Svi znaci upućuju na to da je u pitanju loša vest i da partner nije hteo da vas uznemirava. Držite se. Trebalo bi uskoro da se čujete sa svojom voljenom osobom.

Blizanci

Iznenadni i neočekivani problem mogao bi da vas zadesi kuci. U pitanju je najverovatnije neki problem sa instalacijama, telefonom ili električnim aparatima. Takva situacija bi mogla da vas izbaci iz takta zbog vremena provedenog kući i sa serviserima, ali morate se pomiriti sa tim. Želite da se vaše domaćinstvo vrati u normalu što pre.

Rak

Previše komunikacije bi moglo da bude veoma ometajuće danas. Možda će telefon stalno da zvoni ili će vam izgledati da svi ljudi iz vaše okoline pričaju odjednom. Sav ovaj haos vam može zadati glavobolju ako ga ne dovedete u neki red. Pustite telefon da zvoni, odmaknite se od računara i izađite malo na svež vazduh. Treba vam malo mira i tišine.

Lav

Iznenadni ali obavezni trošak bi mogao da napravi veliku rupu u vašem budžetu danas. Možda su u pitanju neke popravke po kući ili na kolima. Možda neko mora do zubara. Sve ovo bi moglo da vas izbaci iz ravnoteže, ali možete se snaći ako budete obratili pažnju na detalje. Smanjite neke druge ishode i sve će ponovo biti u ravnoteži.

Devica

Generalno gledano emotivno ste prilično stabilni. Ali današnji događaji će vas možda malo izbaciti iz koloseka. Nije ništa strašno u pitanju, ali sitnice kao što izgubljeni ključevi, ispuštanje svegašto vam padne pod ruku i gomila porpuštenih poiziva će vam ići na živce. Usporite malo i ostanite fokusirani. To je jedini način da se pregura današnji dan.

Vaga

Ako ste proučavali astrologiju, numerologiju ili bilo koju drugu okultnu nauku, danas će vam koncepti koje ste učili biti pomalo zbunjujući. Možda vas zbunjuju neke ideje koje su preduslovi za ono što trenutno radite. Vratite se malo nazad i prođite ponovo neke od lekcija i sve će ponovo imati nekog smisla. Verovatno ćete napredovati mnogo brže.

Škorpija

Prijatelj bi mogao da vas zamoli za pozajmicu. U dobrim ste odnosima i razumete kroz šta vaš prijatelj prolazi i želite da pomognete. Ali može proći duži vremenski period dok vaš prijatelj ne bude u mogućnosti da vrati dug. Ako ste spremni da date pozajmicu, setite se da nikad ne pozajmljujete prijateljima nešto što niste spremni da im poklonite.

Strelac

Neki deo opreme koji dosta koristite, možda računar, televizor ili neki električni uređaj, može da se pokvari. Ne pokušavajte sami da popravite kvar, čak i ako mislite da znate kako. Pozovite servisera da vam reši problem. Ako sami probate da rešite problem možete izazvati još dodatne štete. Ovo je definitivno dan kada treba biti oprezan.

Jarac

Uspevate da premostite jaz između vaše fizičke i duhovne strane danas. Uspostavili ste ravnotežu i posvetili ste obema stranama jednako vreme. Nađite se sa prijateljima i popričajte o problemima koja vas muče. Nemojte da vas iznende rešenja koja vam prijatelji predoče. Najverovatnije su vam misli već išle u tom pravcu.

Vodolija

Ovo bi mogao da bude dan pun žurbe. Verovatno ćete pokušati da odete na previše mesta odjednom. Prijatelji će želeti da se vide sa vama, ali imaćete previše obaveza. Trebali bi možda da sortirate zadatke po važnosti i o njima se prvo pobrinete. Na taj način uspećete da se izborite sa ovim brzim danom.

Ribe

Možete čuti prilično čudne glasine danas. Neko je pogrešno protumačio neku informaciju i sada je ona prešla u nešto sasvim drugo. Najbolje je da lično proverite o čemu se radi pre nogo što donesete neki zaključak. Nemojte se plašiti da prenesete ono što ste naučili. Bolje je da sasečete takva ogovaranja odma u korenu nego da dopustite da se šire.

Autor: Snežana Milovanov