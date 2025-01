Ova 3 horoskopska znaka SUTRA dobijaju poklon od UNIVERZUMA: Ovakvu priliku ne smete propustiti

Tri horoskopska znaka dobijaju poseban "poklon" od univerzuma 21. januara 2025. godine. Astrologija nam pokazuje da je tokom konjunkcije Sunca sa Plutonom to prilično lako postići strpljenje i mir.

Imamo tri horoskopska znaka koji sanjaju da ih univerzum podržava u snu za koji znamo da će im doneti veliku sreću. Sutrašnji dan donosi nam taj univerzalni dar, entuzijazam i inspiraciju. Želimo samo dobro i krećemo da od toga pravimo stil života, a ova tri znaka će te znakover sutra već dobiti od univerzuma, dok ćemo mi ostali sačekati strpljivo.

Rak

Već dugo vremena imate na umu posebnu ideju, ali nikada sebi niste pružili priliku da ispunite to što ste zamislili. No, 21. januara bićete dovoljno srećni da privučete energiju koju tranzitno Sunce u konjunkciji Plutona ima da vam da. Ova moć dolazi do vas u obliku direktne inicijative. Znate šta želite, i danas planirate da ozbiljno pokrenete akciju. Sunce u konjunkciji sa Plutonom vam pokazuje da je promena neophodna i to je sve što vam je potrebno da biste je sproveli. Videćete da se tokom ovog tranzita osećate mnogo više usmereno nego inače. Kao da vam je univerzum otkrio veliku tajnu, a sada je jedino preostalo da sledite svoje srce i sve to ostvarite.

Lav

Način na koji se stvari odvijaju21. januara, kao da svi delovi počinju da padaju na svoje mesto i sviđa vam se, jer ste tako nešto i čekali. Na vašoj strani imate Sunce u konjunkciji sa Plutonom, a ono što vam ovaj tranzit čini, Lavovi, podržava vašu želju za promenom i pokazuje vam da ste na pravom putu. Kad god imamo Sunce u konjunkciji sa planetom, posmatramo najbolje osobine te planete i kako su one još bolje. Dakle, u vašem slučaju, više se ne plašite da napravite promene za koje znate da su neophodne ako želite da poboljšate svoj život. Sada u potpunosti prihvatate ideju napretka i zamaha. Sve je na vama i ponosite se ovom odlukom i prilikom.

Vodolija

Od 21. januara zvanično prestajete sa pravdanjem. Vreme je za pravu akciju, a vi ste zaista u tome. Imate tranzit Sunca u konjunkciji Plutona koji lebdi iznad vas, zbog čega se osećate nervozno, ali i uzbzuđeno; jedva čekate da se dočepate nove stvari. Ovakav stav vam se čini kao poseban poklon od univerzuma, i uvek ste verovali da ste u skladu sa univerzumom i da je univerzum uvek bio tu za vas. Sada, vidite pozitivan dokaz da ste usklađeni sa moćima koje postoje; dobre stvari dolaze. Dakle, možete reći svim tim izgovorima i opterećujućim konceptima da su sada zastareli. Otkrili ste novi način da živite svoj život i postignete sve što vam je na umu. Vreme je da uradite šta želite, Vodolije. Srećno!

Autor: Dalibor Stankov