NA KORAK SMO DO PRVOG RETROGRADNOG MERKURA OVE GODINE: Ova 3 horoskopska znaka čeka HAOS - Neće znati šta ih je snašlo

Prvo razdoblje retrogradnog Merkura u 2025. godini dolazi sa puno energije. Planeta koja vlada putovanjima i informacijama kretaće se retrogradno kroz znakove Ovna i Riba od 15. marta do 7. aprila.

Tokom ovog astrološkog događaja susrešćemo se sa potisnutim emocijama koje će nas preplaviti (posebno 29. marta, kada Merkur ponovno ulazi u Ribe).

Prisetimo se konkretnije šta znači pojam retrogradnog Merkura. Naime, planeta zapravo ne ide unazad već samo usporava u odnosu na Zemlju. To znači da ćemo imati vremena da se prisetimo prošlosti i razmotrimo stare probleme i emocije. Retrogradno razdoblje počinje dan nakon potpunog pomračenja Meseca u Devici, što nas poziva da se oslobodimo i prepustimo.

Neki horoskopski znakovi razdoblje ovog retrogradnog Merkura dočekaće super pripremljeni i doneće im veliku sreću, dok će drugima, nažalost, uzrokovati haos. Ova tri horoskopska znaka posebno će se naći na udaru retrogradnog Merkura.

Devica

Device će se u martu suočiti sa velikim izazovima - kako emotivnim, tako i onima vezanim za lične odnose, a to će pripadnike ovog znaka naterati da se suoče sa svojim najdubljim strahovima i ranjivostima. Ako smatrate da su neki odnosi i situacije daleko iza vas, moglo bi se dogoditi da vas spoznaja dovede do toga da shvatite da to i nije baš tako i tresne vas posred lica. Emotivni prtljag će se ponovo pojaviti u vašem životu onda kad se najmanje nadate i nateraće vas da mu se ponovo posvetite.

Ali, ako mislite da ćete retrogradnom Merkuru platiti danak samo u na emotivnom planu, rano ste krenuli da se radujete. Od 15. marta, Merkur će krenuti retrogradno u Ovnu, pridružujući se Veneri u vašoj osmoj kući transformacija, zajedničkih ulaganja i tuđeg novca. To će vam doneti još više zbrke u finansijama i dubokim odnosima. Komunikacija o tim područjima života mogla bi biti posebno izazovna.

Strelac

Strelcu će se u ovom razdoblju događati puno toga pa će mu biti teško da pronađe trenutak da predahne i pozabavi se svojim uzburkanim osećanjima. Iako se čini da ga ih u martu ništa ne može zaustaviti, jedna osoba bi uvek tako sigurnom i samopouzdanom Strelcu, mogla da pomrsi konce.

U život će im se iznenada vratiti osoba iz romantične prošlosti, a Strelac bi mogao ozbiljno da se dvoumi da li je ta vrata za sobom zaista zauvek zatvorio. Oko toga bi svi pripadnici ovog znaka trebalo dobro da razmisle i upitaju se hoće li im ponovno zbližavanje s tom osobom doneti više radosti ili problema.

Pomračenje Meseca u Devici će prodrmati vašu desetu kuću autoriteta, reputacije i javnog imidža, zahtevajući da preispitate svoje profesionalne odluke i zapitate se jesu li vam određene ambicije još uvek bliske srcu ili biste trebali da napravite veliki zaokret.

Ribe

Ribe će tokom retrogradnog Merkura morati da prođu najteže suočavanje - ono sa samim sobom. Mart je počeo snažno, sa Venerinim retrogradnim putovanjem kroz vašu drugu kuću stabilnosti, novca, finansija i vrednosnog sastava. Moguće je da će se i tokom retrogradnog Merkura sanjive Ribe probuditi i pozabaviti svojim finansijama, bilo da se radi o nekoj investiciji ili želji za trošenjem.

Potpuno pomračenje Meseca 14. marta osvetliće vašu kuću odnosa po prvi put od 2016. godine i naterati vas da ozbiljno promislite o svojim ciljevima i obavezama, kako poslovnim, tako i privatnim. Naći ćete se u prilici da se suočite s neravnotežom u odnosima i rešite neka lična pitanja koja dugo odlažete. Nakon toga sledi retrogradni Merkur u Ovnu – koji će se na kraju ponovno vratiti u vaš znak – što bi vas moglo navesti da preispitujete sve, od vlastitog samopouzdanja do načina na koji se predstavljate svetu.

Autor: Iva Besarabić