Za 3 znaka ništa više neće biti isto: Neptun u Ovnu posle 165 godina menja sve!

Tri horoskopska znaka doživeće olakšanje kada Neptun, planeta iluzija, uđe u znak Ovna prvi put nakon 165 godina.

Naime, Neptun je ušao u Ovna 30. marta 2025. i ostaće tu do 23. oktobra, kada će se nakratko vratiti u Ribe do kraja godine. U januaru 2026. ponovo ulazi u Ovna, gde ostaje do novembra 2039.

Neptun vlada kolektivnom svešću i našom unutrašnjom percepcijom. Kada prelazi iz Riba u Ovna, donosi brojne promene u našim životima i svetu. Njegov uticaj u ličnom horoskopu zavisi od aspekata koje pravi s drugim planetama.

Ovan je pod vladavinom Marsa, planete rata, agresije i akcije, što se znatno razlikuje od Neptunovog boravka u Ribama, kojima vladaju Jupiter i Neptun, planete ekspanzije, duhovnosti i iluzija. Pošto Ovan simbolizuje prvo polje, odnosno identitet i lične ciljeve, svi ćemo biti motivisani da ostvarimo svoje ambicije.

Neptun u Ovnu će doneti impulsivnost u službi duhovnosti, a čak i pored Neptunove magle, stvari ćemo sagledavati jasnije nego tokom njegovog boravka u Ribama. Pošto Mars vlada akcijom, u ovom periodu će biti manje premišljanja i više konkretnih koraka. Postaćemo sopstveni motivatori i preuzećemo kontrolu nad svojim životima.

Primer radi, poslednji put kada je Neptun bio u Ovnu, trajao je Američki građanski rat, ali i veliki naučni napredak. Ovaj tranzit može doneti sličan napredak, posebno u nauci, vazduhoplovstvu, svemirskim istraživanjima i tehnologiji. Biće to vreme velikih globalnih promena i novih početaka, nakon kojih svet više neće biti isti.Tri horoskopska znaka kojima prestaju teškoće od 31. marta.

1. Strelac

Ove nedelje, stara ljubavna veza može se ponovo aktivirati, izazivajući snažne emocije. Postavlja se pitanje – da li je vredno vraćanja na stare rane ili je moguće krenuti u novi početak?

Pre donošenja odluke, zapitajte se zašto je ta veza uopšte završila. Stari obrasci se često ponavljaju, pa razmislite da li su problemi rešivi. U nekim slučajevima, pomirenje može uspeti, ali često ne donosi željeni ishod.

Merkur i Venera su retrogradni u vašoj petoj kući ljubavi, što može pojačati nostalgiju. Ako odlučite da se vratite u prošlost, budite oprezni i ne donosite ishitrene odluke. Ključ je u refleksiji i strpljenju – stvari će biti jasnije kada retrogradni planeti krenu direktno.

2. Vaga

Ove nedelje, mogli biste se suočiti s nesigurnošću u vezi s poslom. Možda ćete preispitivati da li ste na pravom putu, naročito ako vam je nešto nedavno poljuljalo samopouzdanje.

Ne donosite prenagljene zaključke. Neptunovi tranziti mogu učiniti da stvari izgledaju gore nego što jesu. Oslonite se na svoju mrežu podrške – kolege kojima verujete mogu vam dati korisne savete.

Vagama je teško da se nose s negativnim emocijama, pa je važno da pronađete način da se oslobodite stresa, bilo kroz druženje ili brigu o sebi. Ako osećaj nezadovoljstva potraje, možda je vreme za promenu posla. Iskoristite svoju kreativnost i komunikativnost da pronađete bolje prilike – Jupiter vam donosi sreću ovog proleća.

3. Jarac

Ove nedelje bićete intuitivniji nego inače, ali i zbunjeni u komunikaciji. Možete imati osećaj da vas neko obmanjuje, ili čak sami sebe dovoditi u zabludu.

Jarčevi su obično realni i praktični, ali ove nedelje bi trebalo da izbegavate teorije zavere i neproverene informacije. Ne možete kontrolisati ono što vam drugi govore, ali možete kontrolisati kako reagujete.

Ako sumnjate u nečiju iskrenost, najbolje je da pristupite situaciji racionalno i direktno, umesto da reagujete emotivno. Važno je suočiti se sa realnošću – istina, ma kakva bila, uvek je bolja od života u iluziji. Na kraju, vratićete se svojoj stabilnosti i praktičnosti koja vam je prirodna.

Autor: Snežana Milovanov