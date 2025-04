Pun Mesec u Vagi donosi HAOS U GLAVI za 4 horoskopska znaka: Od ovog datuma u aprilu MENJA SE sve

Pun Mesec u znaku Vage stiže 13. aprila i donosi kulminaciju svega onoga što se dugo taložilo – u srcu, mislima i odnosima. Njegov uticaj će se osećati naredne dve nedelje, a najjače će ga osetiti Vage, Rakovi, Jarčevi i Ovnovi.

Pun Mesec u znaku Vage ostaviće jak uticaj na 4 horoskopska znaka. Ovaj astrološki događaj simbolizuje završetak jednog životnog ciklusa, ali i početak nečeg novog – zdravijeg, iskrenijeg i u skladu sa onim što zaista želimo. Fokus na ljubavi, odnosima i ravnoteži.

Naime, znak Vage donosi teme balansa, pravde, harmonije i diplomatije, pa ne čudi što će mnogi upravo sada da preispitaju svoje veze – bilo da su romantične, prijateljske ili poslovne.

Ovo je trenutak istine za sve odnose koji nisu na stabilnim nogama. Neki odnosi će se učvrstiti, ojačati i dobiti novu dubinu. A drugi će doći do kraja – i to ne zato što je to loše, već zato što više ne funkcionišu onako kako treba.

Pun Mesec donosi potrebu za mirom, ali ako je u nekom aspektu života narušen balans, može doći do tenzija. Zato je važno oslušnuti sebe i postaviti jasne, zdrave granice – jer ravnoteža počinje upravo od nas samih.

Šta možete da uradite u ovom periodu?

Ovo je idealno vreme da stanete, udahnete i pogledate duboko u sebe. Pun Mesec nas podseća da je u redu otpustiti ono što nas više ne ispunjava.

Evo nekoliko stvari koje možete da uradite u danima oko Punog Meseca:

- Vodite dnevnik i zapišite šta vas opterećuje – i šta želite da promenite.

- Meditirajte i povežite se sa sobom.

- Vodite nežne i iskrene razgovore sa partnerom ili bliskim ljudima.

- Očistite svoj prostor – i fizički i energetski.

- Ne zaboravite da se naspavate! Pun Mesec zna da "podigne" sve, pa čak i nervozu.

Pun Mesec u Vagi nas uči da ne trpimo, da ne ćutimo i da biramo odnose koji nas hrane, a ne one koji nas troše. Iskoristite ovu energiju da stavite tačku tamo gde treba – i otvorite novo poglavlje sa više ljubavi prema sebi.

Autor: Snežana Milovanov