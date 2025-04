Dnevni horoskop: Bikovima stiže promena posla, a Rakovi raskidaju ljubavnu vezu... Evo šta očekuje ostale znake zodijaka!

Astrološka prognoza za sve znake horoskopa donosi brojne promene već ovog petka. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka.

OVAN

BIK

BLIZANCI

RAK

LAV

Očekuje vas razgovor s nadređenom osobom. Ona je zadovoljna vašim rezultatima i ima na umu nove zadatke za vas. Ulazite u vezu i osećate se veoma dobro. Imate utisak da to ima ogroman potencijal. Zdravlje je dobro.

DEVICA

VAGA

ŠKORPIJA

STRELAC

JARAC

VODOLIJA

RIBE

Očekuje vas kraći poslovni put na kome briljirate, zbog čega se osećate svemoćno. Ukoliko ste u vezi, razmišljate o braku. Želite da partner pokrene to pitanje, ali on to ne radi, pa vi pominjete brak. Skloni ste infekcijama.