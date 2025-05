ŠTA IZLUĐUJE SVAKI HOROSKOPSKI ZNAK? Devica mrzi nered, Ovan- čekanje, a jedan znak ne podnosi promene

Svaki horoskopski znak ima svoje slabe tačke, pa ih i nerviraju različite stvari.

Evo šta posebno nervira svaki horoskopski znak:

Ovan

Sve što uključuje velike doze strpljenja je pogubno za temperamentne pripadnike ovog znaka. Za njih je čekanje noćna mora - bilo da je u pitanju čekanje u redu u banci, čekanje da ih partner pozove posle svađe ili čekanje odluke o unapređenju.

Svoju nervozu će izraziti oštrim napadima na druge ljude, psovkama i promenama raspoloženja. Čim čekanje prođe, njihovo raspoloženje se drastično poboljšava.

Bik

Stabilni pripadnici ovog znaka ne vole promene, ali ne zato što se plaše prilagođavanja, već zato što čvrsto veruju da su do sada stvari bile sasvim u redu. Tako im svaka opšta promena rutine donosi veliki nemir - od selidbe do promene posla

Njihova nervoza se manifestuje nesanicom, kombinovanjem raznih planova u glavi i prekomernim razmišljanjem o svim mogućim scenarijima koji mogu proizaći iz situacije.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka u svom životu stavljaju veliki fokus na mogućnosti izbora i slobodu svoje volje, pa će ih najviše nervirati situacije u kojima se osećaju kao da im je ta sloboda oduzeta.

Bilo da je u pitanju ljubavni partner koji zahteva da budu odgovorni za sve ili članovi porodice koji im daju obaveze bez mogućnosti odbijanja, oni polude - i reaguju svađanjem, ignorisanjem i bekstvom.

Rak

Osetljivi pripadnici ovog znaka mogu dobro kontrolisati svoje emocije dugo vremena, ali sve njihove maske padaju ako ih voljena osoba izneveri. Bilo da ih prevari, ostavi ili izazove situaciju u kojoj sumnjaju na ljubav sa druge strane, Rakovi će poludeti.

Mogu neutešno plakati, vrištati, planirati osvetu i postati histerični do tačke napada panike. Ovo ludilo može trajati nekoliko dana, nakon čega počinje osećaj besa i ignorisanja.

Lav

Pripadnici ovog znaka relativno dobro reaguju na stresne situacije i oslanjaju se na svoju intuiciju da ih izvuku. Ali ako ih nešto može iznervirati, to je gubitak kontrole ili bespomoćnost. Bez obzira da li su izostavljeni iz važnih odluka, da li ih ne pitaju za mišljenje ili im se jednostavno čini da se osećaju manje važnima - postaju mrzovoljni, osvetoljubivi i ne biraju sredstva osvete. U stanju su samo da razmišljaju o tome kako da se nametnu kao važni u celoj priči.

Devica

Iako zvuči kao floskula, pripadnike ovog znaka zapravo najviše nervira nered. Naravno, ovo se ne odnosi na nered koji sami stvaraju - jer ga vide kao funkcionalan, ali ako ga drugi ostave neuredan, a oni i dalje ne mogu da pronađu nešto u toj situaciji - poput novčanika ili ključeva od kola, sposobni su da viču toliko dok ne izgube glas. Takođe ih mogu strašno iznervirati ljudi koji nemaju nikakve planove, ambicije ili vizije u svom životu, barem kratkoročne.

Vaga

Nema ništa drugo što može da izbaci pripadnike ovog znaka iz koloseka kao uvreda, bilo da je opravdana ili ne. Situacija je još gora ako je uvredu čula veća grupa ljudi, jer im je zaista stalo do toga šta drugi misle o njima. Ako čuju neku strašnu uvredu, njihov ego je u histeriji i neće moći da spavaju od bola. Takođe će ih jako nervirati svađe sa komšijama.

Škorpija

Prevara voljene osobe bi teško pala svakome, ali pripadnici ovog znaka su ti koji bi je sigurno najgore podneli. Zaista, njihovih reakcija u tim trenucima treba se plašiti, a sve verzije su moguće - od potpunog ignorisanja do osvetničke kampanje. Takođe, mogu biti potpuno izbačeni iz sinhronizacije ako im neko drugi preuzme zasluge. Čak i ako neće ništa reći, pamtiće to zauvek.

Strelac

Uprkos svom temperamentu, pripadnici ovog znaka nisu od onih koji se lako izbacuju iz sinhronizacije. Mogu eksplodirati na manje neprijatnosti, ali njihova zlonamernost ne traje dugo. Međutim, izuzetak je situacija u kojoj se osećaju zarobljeno - bilo da je u pitanju posao, grad, loša veza ili prijateljstvo. Izdržaće to neko vreme, ali kada konačno puknu - puknuće potpuno tako da ih ljudi neće ni prepoznati po ponašanju.

Jarac

Pripadnici ovog znaka će pokušati da deluju mirno čak i kada u sebi ključaju bes i tuga, ali postoje neke situacije u kojima zaista neće moći da deluju kul. Prva od njih je gubitak posla, jer im posao i zarada donose osećaj sigurnosti i pravca u životu. Druga situacija su laži drugih koje su otkrili - ništa im ne smeta toliko koliko kada izgledaju ludo i osećaju da ih lažu.

Vodolija

Većina ljudi u ranom uzrastu sazna da svet nije baš fer, ali izgleda da pripadnici ovog znaka nikada neće moći da se pomire sa tim. Razni oblici nepravde - od društvenog etiketiranja, zlostavljanja na poslu, ekonomske nejednakosti, za njih sve na šta su osetljivi može izazvati nelagodu.

Ribe

Pripadnici ovog znaka zaista vole ljude, ali ako postoji jedna stvar koju mrze, to je kada im se neko nameće. Bilo da je to u pitanju upadanje u njihov lični prostor, stalno pojavljivanje na njihovim vratima, nedozvoljavanje da budu sami ili jednostavno vršenje pritiska na njih - Ribe mogu eksplodirati do te mere da jednostavno nestanu i pretvaraju se da su mrtve. Takođe, mrze kada ih drugi žurno primoravaju na odluke.

Autor: Jovana Nerić