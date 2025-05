Kao lutke sa naslovne strane: Žene rođene u ova 4 znaka doterane su od glave do pete čak i kad ostaju kod kuće

Kod kuće ili ne, uvek žele da zrače elegancijom, stilom i samopouzdanjem.

Postoje oni ljudi koji kod kuće biraju staru trenerku iz srednje škole, raščupanu punđu i stav "niko me ne vidi, pa šta me briga", ali žene u ovim horoskopskim znakovima imaju sasvim drugačiji pristup. Za njih nema "opušteno", a da nije i dalje nekako doterano. Jer one znaju da nije stvar u tome ko ih gleda, već kako se same osećaju.

I zato će bez problema naneti maskaru dok kuvaju kafu, složiti frizuru pre video poziva s mamom ili odabrati pidžamu u kojoj bi mogle i pred paparace. Za njih je doteranost stanje duha.

Kod kuće ili ne, uvek žele da zrače elegancijom, stilom i samopouzdanjem. Evo četiri horoskopska znaka čije žene čak i u četiri zida ne zaboravljaju na izgled.

Vaga

Vaga jednostavno mora izgledati skladno uvek i svuda. Kod kuće? Naravno. Možda nema gostiju, ali ogledalo je tu. A ogledalo ne laže. Vagina estetika obuhvata sve: od mekih kućnih ogrtača u pastelnim tonovima do savršeno manikiranih noktiju koji se slažu s čašom vina u ruci. Za nju, briga o izgledu kod kuće nije obaveza, to je ugođaj.

Lav

Lavica zna da je kraljica, i to joj nije uloga koju skida čim zaključa vrata. Kod kuće će možda obući nešto udobnije, ali nikada ne neugledno. Njena kosa mora izgledati dobro, a koža imati onaj blagi sjaj kao da je upravo sišla s naslovnice. I da, i kućna trenerka set je pažljivo odabran jer nikad se ne zna kad će zatrebati selfi s kafom u ruci i motivacijskim citatom u opisu.

Bik

Bik voli luksuz, pa tako i kad je kod kuće. Njeno "opušteno" znači svilene pidžame, mirisna ulja, negovana koža i kosa skupljena baš onako kako treba. Žena Bik se doteruje ne zato što mora, već zato što uživa u svakom detalju nege. Za nju je briga o izgledu kod kuće deo rituala koji umiruje, razveseljava i čini da se oseća, kako i treba, kao boginja ugođaja.

Devica

Device obožavaju red, pa tako i kad je reč o izgledu. Neće hodati po stanu u neusklađenim čarapama ili s nepočešljanom kosom, jer to jednostavno nije uredno. Nije nužno da će nositi make-up, ali ten će joj biti negovan, odeća čista i složena, a nokti, naravno, u tonu. Kod kuće ne mora biti spektakl, ali za Devicu je važno da uvek izgleda sređeno. Čak i ako joj društvo pravi samo usisavač, navodi Index.hr.



Autor: Jovana Nerić