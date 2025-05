NE ZNAJU DA BUDU SAMI: Pripadnici ova 3 horoskopska znaka uvek moraju da imaju nekoga uz sebe

Dok neki ljudi uživaju u vlastitom društvu i tišini, drugi jednostavno ne podnose samoću. Za njih je prisutnost drugih više od ugodnosti, ona im je nužna. Bilo da se radi o partneru, prijatelju, cimeru ili čak slučajnom poznaniku, ovi horoskopski znakovi osećaju se izgubljeno kad su sami.

Astrologija otkriva koji horoskopski znakovi uvek trebaju nekoga uz sebe, i zašto.

Vaga

Vage su znak partnerstva i harmonije, i retko se osećaju potpuno kad su same. One funkciju sebe često pronalaze kroz odnose s drugima, bilo romantične ili prijateljske. Vaga ne voli tišinu, samoću ni previše introspekcije. Kad je sama, počinje da preispituje sve, a to zna da bude naporno. Zato će radije provoditi vreme s bilo kim nego biti sama s vlastitim mislima.

Rak

Rakovi su duboko emotivna bića kojima su odnosi osnova svega. Bilo da se radi o porodici, partneru ili bliskim prijateljima, Rak mora da oseća da je voljen i potreban. Samoća ih ne opušta, ona ih uznemirava. Ako su predugo sami, mogu da postanu preosetljivi, tužni pa čak i anksiozni. Njima nije važno šta se radi, dok god su s osobom kojoj veruju.

Blizanci

Blizanci su društveni leptiri horoskopa, njima je komunikacija sve. Ako nemaju s kim da delei misli, ideje i sitne komentare o svakodnevici, osećaju se kao da gube vezu sa svetom. Dosada i tišina za njih su neprijatelji, a najgori scenario je veče provedeno bez razgovora, poruka ili društvenih mreža. Čak i kad su fizički sami, Blizanci će pronaći način da ostanu povezani s drugima.

Autor: Marija Radić