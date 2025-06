Saznajte kakav će biti OTAC na osnovu njegovog MESECA ROĐENJA!

Otkrijte ko će obožavati da se hvali svojim detetom, ko će umeti sjajno da ga zabavi, a ko će biti izuzetno nežan...

Januar

On će biti tip oca koji se uvek pojavljuje kada vam je potreban. Biće dosledan i pouzdan. Nikada vas namerno neće razočarati, a kada se to dogodi slučajno, pronaći će način da to ispravi. Njegova reč je njegova obaveza. Ako da obećanje, učiniće sve što je u njegovoj moći da ga održi.

Februar

On će biti tip oca koji će uvek umeti da zabavi vašu decu. Pronalaziće načine da svaku situaciju učini zabavnijom jer želi da uživa u životu. Želi da širi sreću kad god može. Čak i u najgorim danima, znaće tačno šta da uradi kako bi oraspoložio sve. Uvek ćete se zajedno smejati.

Mart

On će biti tip oca koji je posebno nežan. Svojoj deci će davati zagrljaje i komplimente bez ustručavanja. Pobrinuće se da znaju da su voljena. Njegova dela će biti u skladu sa njegovim rečima.

April

On će biti tip oca koji je uvek iskren sa vašom decom, i u dobrim i u lošim trenucima. Nikada nećete morati da se pitate kako se oseća, jer je u dodiru sa svojim emocijama. Neće se bojati da pusti suzu ili dve i neće se stideti da izgovori one tri male reči.

Maj

On će biti tip oca koji je brižan i pažljiv. Primetiće kada ste pod stresom i pomoći će vam umesto da čeka da ga zamolite. Pažljivo će pratiti kako se porodica oseća i uočiće kada nešto nije u redu. Poznavaće svoju decu bolje nego što ona poznaju samu sebe.

Jun

On će biti tip oca koji se svima hvali svojom decom. Neće prestajati da priča o tome kakve su izvanredne osobe i koliko je srećan što je njihov otac. Njegova porodica zaista čini njegov život ispunjenijim.

Jul

On će biti tip oca koji svoju decu razmazi do kraja. Neće čekati praznike ili rođendane da bi im učinio nešto lepo. Svakog dana će izražavati svoju ljubav na male načine. Iznenađivaće vašu porodicu sitnim poklonima i kuvaće im domaće obroke. Učiniće da se osećate kao najsrećnija osoba na svetu što je on otac vaše dece.

Avgust

On će biti tip oca koji je zaštitnički nastrojen i koji uvek staje u odbranu svoje porodice. Koji se zauzima za vašu porodicu u svakoj situaciji. Koji nikada ne dozvoljava nikome (čak ni svojim roditeljima) da govori loše o vašoj porodici na bilo koji način.

Septembar

On će biti tip oca koji uvek teži da uči i raste. Pažljivo će slušati tuđe zamerke i umesto da postane defanzivan, trudiće se da promeni ono što ne funkcioniše. Uložiće stvaran trud da bude najbolji otac koji može biti.

Oktobar

On će biti tip oca koji pokazuje aktivno interesovanje za živote vaše dece. Želeće da zna svaki detalj o njihovom danu i uvek će biti voljan da ide sa njima na nova mesta. Biće srećan da učini sve što njih usrećuje.

Novembar

On će biti tip oca koji obožava svaki trenutak koji može da provede sa svojom decom. Nikada mu neće biti dosta tih malih svakodnevnih trenutaka sa njima, čak ni tokom teških dana.

Decembar

On će biti tip muža koji bi radije ostao kod kuće i proveo kvalitetno vreme sa porodicom nego izašao u grad sa velikom grupom ljudi. Vrednovaće svaki zajednički trenutak, jer mu je porodica najvažnija stvar. Nikada vas neće uzimati zdravo za gotovo kao svoju suprugu niti će mu dosaditi život koji ste zajedno stvorili.

Autor: S.M.