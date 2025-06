Od DANAS nam sledi astrološki preokret! Mars u Devici mnogima će doneti velike promene... Evo o čemu je reč!

Poslednji dani proleća donose kosmičku promenu koju nismo osetili gotovo dve godine - danas je Mars ušao u znak Device i boraviće tu sve do 6. avgusta.

Ovo je period kada ćemo osetiti potrebu da brinemo o sebi i drugima, da mudro koristimo svoju snagu i pronalazimo mirna rešenja za probleme. Skupljamo delove slagalice sa kraja letnje sezone 2023. godine kada je Mars poslednji put bio u Devici, pa obratite pažnju na slične teme iz tog perioda koje bi mogle ponovo da se pojave.

Mars u Devici je ono što astrolozi nazivaju 'peregrin', što znači da nije ni u znaku svoje snage ni slabosti. To nam daje priliku da preuzmemo kontrolu nad sopstvenom pričom, koristeći trenutnu energiju Marsa, planete ratnika. Ako ovu energiju iskoristimo konstruktivno, rešavajući konflikte i suočavajući se sa izazovima na praktičan način, možemo je upotrebiti u svoju korist. Suprotno tome, Mars u Devici može se iskoristiti za dominaciju i kritiku, što može dovesti do drame.

Ako i kada se tokom ovog perioda naljutimo, važno je da taj osećaj izrazimo na smiren i uravnotežen način, jer u suprotnom naša frustracija može da se gomila dok ne eksplodiramo.

Da bismo to izbegli, neophodno je da govorimo odmah, u trenutku, umesto da dozvolimo emocijama da se talože. Pisanje dnevnika i izražavanje emocija odličan su način da se oslobodimo nakupljenog stresa i nervoze. Povezivanje s prirodom takođe nam može pomoći da prigrlimo opušten način razmišljanja. Rutine nege o sebi su u ovom periodu ključne za detoksikaciju naše aure i tela od negativnosti. Odvojite vreme u toku dana za odmor i opuštanje - vredni ste te investicije.

Mars u Devici je metodičan, ali je isto tako i istraživač koji prikuplja informacije pre nego što donese odluku i preduzme akciju. To može biti izuzetno korisno jer, iako Mars voli da raspravlja, kada je u Devici, on uzima vreme da otkrije činjenice i racionalno se suoči sa situacijom. To znači da umesto da reagujemo naglo i impulsivno, možemo biti promišljeni i pažljivo birati kako ćemo se braniti, tek nakon što složimo sve delove slagalice.

Mars u Devici bira pravedan pristup i omogućava ljudima da izraze misli i pomaže nam da razumemo njihove motive. Tokom ovog tranzita, želećemo da razgovaramo, razjasnimo stvari i smirimo tenzije, umesto da ih posmatramo kako eskaliraju. Dolazak do međusobnog razumevanja je od ključnog značaja, bez obzira na složenost situacije. Lako je pronaći kompromis, zahvaljujući Devici kao saosećajnom znaku koji donosi razumne procene, pa ćemo biti blagi i obazrivi u načinu na koji pristupamo drugima.

