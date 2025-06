Feničanski horoskop ima 100% tačne prognoze za novac: Da li ste rođeni da se obogatite ili da trpite?

Feničanski horoskop otkriva da li vam je u zvezdama zapisano bogatstvo ili će vas celog života pratiti besparica.

Zaboravite na klasičan horoskop — feničanski horoskop deli znakove prema danu u nedelji, kada je ko od nas rođen i otkriva skrivene darove koje nosimo u sebi po dolasku na ovaj svet. Ovaj drevni sistem potiče iz civilizacije koja je, po predanju, prva izmislila novac, trgovinu i pismenost. Zato se veruje da upravo Feničani znaju ko ima prirodni talenat za bogatstvo, ko za mudrost, a ko za promene koje uzdrmaju čitav svet. Pogledajte šta vaš dan rođenja otkriva o vašem odnosu prema novcu, životu i ljudima.

Iluit (rođeni u ponedeljak)

Iluit ne voli da čuva staro, iako mnogi u tome nalaze utehu. On je stvoren za novo — za ideje, za promene. Tradicija ga ne vezuje. On misli glavom, ne nasleđem. Veruje u znanje i tehnologiju, ne u prošlost. Još kao dete pokušavali su da ga ukalupe — roditelji, učitelji, šefovi — ali uzalud. Iluit ostaje slobodan. Zna šta hoće i kako da to postigne.

Ne interesuju ga tuđe biografije ni veliki uzori. Ne pokušava da živi tuđi život, jer gradi svoj. Ima volju od čelika i samopouzdanje, ali mu to ponekad više odmaže nego što pomaže. Umesto da uči iz tuđih grešaka, on sve mora da proba sam. Zato često potroši mnogo snage praveći iste greške koje su drugi već napravili pre njega.

Ilatu (rođeni u utorak)

Ilatu ne kreće od nule, ali zna kako da unapredi ono što već postoji. Ako mu se da neka osnova — ideja, predmet, sistem — znaće kako da je doradi i poboljša. Voli da udahne život stvarima koje su drugi već otpisali. Inteligentan je, logičan i često razmišlja kao naučnik. Računa, planira, testira. Možda mu posao nema veze sa naukom, ali njegov um uvek radi.

Ilatu je tvrdoglav i nepokolebljiv. Ne trpi kada neko menja mišljenje olako. Nekima deluje zatvoren, čak previše ozbiljan. Ima malo prijatelja jer se retko otvara. Ponekad ga obuzme tuga ili se povuče u sebe, ali to ne menja činjenicu da je pouzdan i principijelan.

Rahmajut (rođeni u sredu)

Rahmajut ne sanja o herojstvu. Ne ide da spasava svet. Dovoljan mu je mali krug ljudi — porodica, kolege, komšije. I to mu je sasvim u redu. Zato često bira zanimanja u službi — građevina, vojska, crkva. Nije mu stalo do moći, niti prezire zakon. Više voli red nego haos, više veruje poslu nego idealima.

Rođeni u sredu drže se svojih uverenja. Neće vas izdati ni razočarati. Uvek će braniti ono što su naučili u detinjstvu. Ne menjaju se lako — ni pod pritiskom, ni u tuđini, ni kad postanu bogati, a ni kad izgube sve. Rahmajut ostaje isti: marljiv, pouzdan i vrlo konzervativan.

Arzaijat (rođeni u četvrtak)

Arzaijat je nežni sanjar. U svemu vidi lepotu i veruje da živi u najboljem mogućem svetu. Ima bogatu maštu i često se posveti umetnosti — muzici, slikarstvu, pisanju. Njegova dela ulepšavaju svet. Zrači optimizmom koji lako prenosi na druge. U stanju je da pokrene lenjivca, razveseli tužnog, pomogne onome ko je pao da ustane.

Iluiti, iako često skeptični, poštuju Arzaijate. Cene njihovu kreativnost i iskrenost. Ljudi vole da su im blizu, jer ih čine boljima. Ali Arzaijat retko zarađuje dovoljno. Živi kao putujući umetnik, i teško nalazi nekog ko želi da s njim deli takav život.

Astarit (rođeni u petak)

Astarit se buni protiv svega što je ustaljeno. Nije zahvalan sistemu koji ga je odgajio. Njegovo srce pripada haosu, a ne redu. Ne podnosi pravila ni autoritet. Ima sjajnu harizmu i jak um. Zna da govori, zna da ubedi, zna da pokrene masu. Njegove reči ostavljaju trag.

Ima dar za vođstvo i ume da okuplja ljude. Neki ga čak doživljavaju kao hipnotizera. Njegovi potezi često deluju šokantno, ali iza njih stoji viša svrha — on ne ruši, on leči društvo. Pokazuje šta ne valja, i tera vlast da popravi stvari. Feničani su verovali da se zahvaljujući Astaritima svet može zaista popraviti.

Kotaruit (rođeni u subotu)

Kotariut nije umetnik ni filozof, ali bez njega se ne može. On stvara stvari koje su neophodne — hranu, alat, odeću, sve ono bez čega se ne živi. Voli da pomaže ljudima na praktičan način. Nije impresioniran duhovnim potragama. Veruje da je glad realna, a pesnici i mislioci često samo gube vreme.

Kotariut zna šta ljudima treba i trudi se da to obezbedi. Zna da usreći druge jer se brine da svi budu siti i zadovoljni. Možda previše misli o novcu, ali ga ne treba potcenjivati. Ima dobru intuiciju, radi vredno i ništa mu ne promiče.

Rašapuit (rođeni u nedelju)

Rašapuit ne pokušava da menja ljude. Više ga zanima da ih razume, da pronikne u njihove misli i osećanja. Nije radoznao samo kad su drugi u pitanju — voli da upozna i samog sebe, i telo i duh. Rašapuit zna kako da pomogne. On leči — ne samo rane, već i posledice loših izbora i pogrešnih navika. Nije neko ko leči tišinom, već pričom. Objasniće čoveku u kakvom je stanju, pokazaće mu kuda da ide, a šta da izbegava. Tako ga vodi ka životu u skladu sa sobom i sa svetom.

Pametan je, plemenit, i ne savetuje ono što i sam nije prošao. Njegova briga i razumevanje donose ljudima snagu. Ali mu često fali ambicije. Dok drugi trče za slavom i uticajem, Rašapuitu bi to zapravo prijalo — jer ima šta da pruži. Rođeni u nedelju obično leče samo one do kojih im je stalo. A mogli bi, bez problema, da pomognu i čitavim gradovima.

Autor: Dalibor Stankov