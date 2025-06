Dnevni horoskop: Lavovi prolaze kroz emotivnu krizu, a evo kome će se posao finansijski isplatiti

Prema predviđanjima astrologa dnevni horoskop za 19. jun podsetiće mnoge pripadnike Zodijaka zašto je dobro držati jezik za zubima i suzdržati se od ishitrene reakcije. Pogledajte šta su zvezde spremile za vaš horoskopski znak.

OVAN

Imate pravo da se ne slažete s nekim kolegama bez obzira na to što su oni na poziciji mnogo duže od vas. Ljubavni život vam je uvek bio u haosu i nikad niste mogli da ga držite pod kontrolom, to vam se dešava i dan-danas i to ćete teško moći da promenite kod sebe. Umor, malaksalost i konstantna potreba za snom.

BIK

Nije vreme za raspravu na poslu sada kad vas čeka toliko novih projekata. Dokumentacija mora da bude završena na vreme ako mislite da sve protekne u najboljem redu i bez zastoja. Ako ste duže u vezi ili braku, može doći do kraćeg naleta nezadovoljstva vezom i partnerom. Mogući su bolovi u nogama.

BLIZANCI

Očekujte neke poteškoće kad je reč o poslovnim idejama i njihovoj primeni u praksi. Mislili ste da će sve ići glatko, ali ipak u praksi nikad nije kao u teoriji, uvek se nešto ispreči i pokvari vam planove. Možete upoznati osobu koja će vam po svemu odgovarati. Morate da nađete vremena i za odmor.

RAK

Gubici su očekivani, ali od vas zavisi da li će oni biti veći ili manji. Ako smatrate da ne možete sami da se izborite s tim, potražite pomoć i podršku od kolega. Oni koji su u vezi biće zadovoljniji svojim odnosom s partnerom i razmišljaće o braku. Povedite računa o ishrani.

LAV

Fokusirani ste i ništa vaš ne može pokolebati. Kad nešto naumite, to morate da uradite i ispunite po svaku cenu. Osećate veliku, ali kratkotrajnu krizu i nezadovoljstvo svojim emotivnim životom. Bićete pre svega nezadovoljni sobom, deprimirani i poljuljane vere u svoje sposobnosti i fizički izgled. Problemi sa psihom.

DEVICA

Pravo je vreme da ostvarite svoje najveće ambicije, a energije i volje imaćete napretek. Vrlo ste prodorni i čak agresivni kad nailazite na prepreke. Moguća je nova, strastvena veza sa osobom koju možete upoznati preko posla. Moguće je aktiviranje hroničnih zdravstvenih problema.

VAGA

Sve što budete radili i preduzeli vrlo će vam se finansijski isplatiti. Prihvatite nove poslovne ponude i investicije. Vrlo brzo ćete profitirati. Ako imate partnera, očekujte znatna poboljšanja u vezi, pre svega bolju komunikaciju i veću prisnost. Dobro se osećate. Manji nedostatak snage.

ŠKORPIJA

Svaka nova poslovna ponuda je prava prilika za vas da se dokažete. Stiglo je vaše vreme i, ako date maksimum, bićete vrlo zadovoljni u najskorijem vremenu. Pokazaćete se kao dobar lider. Osećate opterećenje prošlim ljubavnim događajima. Povećajte unos vitamina i tečnosti.

STRELAC

Ako ste kojim slučajem izgubili radno mesto, nemojte padati u očaj, jer prave prilike tek dolaze. Ako ste izdržali mučan poslovni period i ostali na istoj radnoj poziciji, možete očekivati veliko poboljšanje. Moguće je poznanstvo preko prijatelja s vrlo veselom i šarmantnom osobom, koja će vam potpuno okupirati pažnju. Povedite računa o očima.

JARAC

Imaćete više volje i ambicije da se nosite s poslovnim izazovima. Krenućete u konkretnu akciju i rezultati će doći vrlo brzo. Vaš trud će biti primećen i nagrađen. Pokušaćete da odolite izazovu da uđete u strastvenu tajnu vezu ako ste zauzeti. Prisutne su manje probavne smetnje.

VODOLIJA

Vaši poslovni planovi konačno kreću u realizaciju posle perioda problema i zastoja. Sumnja i nezadovoljstvo iščezavaju, a vi započinjete nove poslovne poduhvate puni nade i optimizma. Već duže ste opterećeni lošom situacijom u porodici. Problemi sa urinarnim putevima su naglašeni.

RIBE

Sve poslovne odluke pokazaće se kao dobre kasnije. Imate pomoć i dobar savet bliskog prijatelja. Ipak, vodićete unutrašnju borbu i primat ćete davati materijalnom. Ako ste duže u vezi ili braku, trpite partnerove hirove i lične krize. Povećajte unos namirnica koje sadrže gvožđe.

Autor: Marija Radić