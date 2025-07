DNEVNI HOROSKOP: Ribe dele savete, Bika na ivici nervnog sloma, a Vodoliji treba hitan odmor!

Zvezde ne miruju 28. jula! Ribe dele životne savete Ovnu, Blizanci ubrzano šire poslovanje, dok Devica razmišlja o velikim promenama. Bika muči unutrašnji nemir, Rak konačno diše punim plućima, a Lav se suočava sa partnerom koji ne popušta. Škorpija zagonetna, Strelcu opao imunitet, Jarac sanja ozbiljnu vezu, dok Vodolija vapi za mirom i resetovanjem. Saznajte šta vam današnji horoskop donosi – emocije, preokrete ili odluke koje menjaju sve!

OVAN

Možda se osećate pritisnuto sa svih strana i ne vidite izlaz. To deluje na vas na takav način da se osećate odgovornim za neki događaj koji se desio u vašem životu. Zapamtite da je kada je u pitanu partnerstvo, potrebno je dvoje da bi se došlo do nekog dogovora, nemojte svaljivatu svu krivicu na sebe.

BIK

BLIZANCI

Drugi će se možda teško nositi sa današnjom napetom situacijom, ali vi ćete biti kao riba u vodi, snaćićete se u bilo kojoj situaciji. Situacija može biti prilično uzburkana kada je u pitanju ljubav i romansa, ali barem se nalazite na brodu koji plovi tako da šansa još uvek postoji da on nađe sigurnu luku. Na njemu još ima mesta pa zato pomozite i drugima da se popnu na njega.

RAK

Danas bi vam moglo biti teško da se nosite sa pitanjima srca. Pokušajte da ne zatvorite potpuno komunikaciju dok budete rešavali ovu situaciju. Bitno je da se malo oslobodite i dopustite svojim osećanjim da isplivaju na porvršinu. Saosećajni ljudi će vas saslušati i pokušaće da vam pomognu da razumete svoja osećanja ali samo ako im to dopustite.

LAV

DEVICA

Zagrebite malo više ispod površine danas. Možda će vam biti u redu kako se snalazite sa situacijom. Ali imajte na umu, da, možda nećete napredovati toliko brzo koliko ste mislili ako ne pojačate intenzitet. Ako vi to ne uradite, možda će ga neko pojačati za vas. Odjednom, neshvatljive emocije mogu da vas savladaju i bićete prinuđeni da potražite pomoć. Ostanite u koraku sa dešavanjima oko vas.

VAGA

ŠKORPIJA

Ostanite nasmejani danas. To je možda lakše reći nego učiniti. Zamislite sebe kao most koji spaja ostrvo sa kopnom, voda raste i ostrvo će uskoro biti potopljeno i ljudi se okreću ka vama za pomoć i podršku. Obratite pažnju na to da situacija ne postane takva gde ćete se u potpunosti žrtvovati. Jer od velike težine i pritiska čak i najčvršći mostovi pucaju.