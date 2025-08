Vikend horoskop od 1. do 3. avgusta: Ovnovi upoznaju osobu koja će im promeniti život, a Rakovi puni aktivnosti

Saznajte šta su vam zvezde namenile ovog vikenda, koliko ćete sreće imati u periodu od 1. do 3. avgusta.

Vikend horoskop za period od 1. do 3. avgusta otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovan

Bik

Blizanci

Zvezde vas podstiču da više komunicirate sa voljenim ljudima. Imaćete priliku da izrazite svoje misli i osećanja, što će vam doneti više jasnoće. Obratite pažnju na signale koje dobijate od ljudi oko sebe. Savet za Blizance je da organizuju sastanak sa prijateljima kako bi razgovarali o budućim planovima; to će vam doneti inspiraciju i motivaciju.

Rak

Ovaj period vas poziva da se fokusirate na svoje emocionalne potrebe i posvetite strastima i partneru. Odlično je vreme da se ponovo povežete sa sobom. Kreativne aktivnosti će vam doneti mir i ispunjenje. Savet za vas je da odvojite vreme za umetničku aktivnost, bilo da je to slikanje, muzika ili pisanje, kako biste izrazili svoja osećanja.

Lav

Devica

Vaga

Škorpija

Strelac

Ovaj vikend će vam doneti mogućnosti za učenje i lični razvoj. Privlačiće vas aktivnosti koje proširuju vaše vidike. Budite otvoreni za nova znanja i perspektive. Savet za vas je da prisustvujete radionicama ili konferenciji koje vas strastveno zanimaju - to će vam doneti inspiraciju i motivaciju. Pozovite prijatelja u nevolji. Vodite računa šta jedete.

Jarac

Vodolija

Ovi slobodni dani će vam doneti trenutke kreativnosti i inspiracije. Osetićete potrebu da se izrazite kroz umetnost ili inovacije. Odlično je vreme za istraživanje novih ideja. Savet za vas je da posvetite vreme kreativnom projektu, čak i ako je to hobi, to će oživeti vaš duh. Izađite u prirodu, šetajte trečite, samo se krećite - to će vas okrepiti.