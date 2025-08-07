Za 4 znaka od jeseni sve se okreće na bolje, konačno im stiže ogromna sreća i bogatstvo predviđa poznati astrolog

Sve će uskoro doći na svoje mesto za ova četiri horoskopska znaka, iako se možda još uvek tako ne čini. Prema rečima poznatog astrologa Evana Natanijela Grima, sve je to zahvaljujući Jupiteru, planeti sreće i izobilja, koji se sada nalazi u Raku.

„Astrolozi su ovo najavljivali kao početak zlatnih dana slave“, rekao je Grim, ali pošto je trebalo vremena da se smiri, nisu svi iskusili njegove brojne blagoslove. Međutim, sa Venerom, još jednom srećnom planetom, koja je sada u prijateljstvu sa Jupiterom u Raku, stvarajući obilje kao nikada do sada, sve će uskoro doći na svoje mesto za nekoliko horoskopskih znakova.

1. Rak

Rak, sa Jupiterom u vašem znaku, najviše koristi imate od njegovih blagoslova . Iako je definitivno bio težak prelazni period jer je planeta sreće promenila znak, uskoro će sve doći na svoje mesto za vas. Prema Grimu, „Rakovi će u suštini dobiti podsticaj samopouzdanja i izgledaće lepše nego ikad pre.“

Od sada si magnetičniji nego ikad, Rakovi. Ako tražiš ljubav, onda je tvoje vreme uskoro došlo. Ako pokušavaš da impresioniraš ljude na poslu, sada je pravo vreme. Od pronalaženja partnera do čak i privlačenja finansijskog uspeha , sve će se poklopiti za tebe jer sve počinje da radi u tvoju korist.

2. Vaga

Vaga, sve će uskoro doći na svoje mesto u vašoj karijeri. U stvari, ovo je odlično vreme da „manifestujete profesionalnu priliku života“, rekao je Grim.

Ako ste se nedavno osećali frustrirano svojim poslom, bilo zato što se niste osećali ispunjeno ili zato što vas je stagnacija kočila, počevši od sada, stvari će se promeniti na bolje jer će vaša karijera krenuti uzlaznom putanjom kao nikada do sada.

Čak i ako ste potpuno zadovoljni svojim karijernim tokom, stvari se mogu poboljšati kako počnete da gradite zaista pozitivnu reputaciju za sebe. Možda ćete čak i neočekivano doživeti nagli porast slave.

3. Jarac

Ako ste Jarac, očekujte da će sve uskoro doći na svoje mesto kada počnete da se osećate zaista samouvereno u svojoj vezi ili ljubavnom životu.

„Jarac će konačno moći da pozove partnera sa kojim se oseća kao kod kuće“, rekao je Grim, jer ova energija mnogo olakšava privlačenje „nekoga ko zaista čuje njihove emocionalne izazove“.

Od ranjivijeg stanja do doživljavanja unutrašnjeg isceljenja , ovaj put je sve u vezi sa ponovnim povezivanjem. U stvari, potencijalno možete upoznati svog supružnika ranije nego kasnije, rekao je Grim. Čak i tada, zapamtite da se opustite i idete svojim tempom. Iako je neverovatno imati ovu astrološku energiju koja radi u vašu korist, još je važnije da ne žurite sa procesom .

4. Ovan

Ovnovi, duboko udahnite. Iako vam se možda još ne čini tako, sve će uskoro doći na svoje mesto. Prema Grimu, ova moćna i pozitivna energija se „odvija u vašem domu i porodici. Zato, planirajte neka prijatna porodična okupljanja“.

Međutim, to nije sve što se menja, jer Ovnovi uskoro mogu pronaći zlato u nekretninama. Grim je rekao da biste mogli otkriti nekretninu koju ste oduvek želeli i useliti se u kuću iz snova. „Ili ćete obnoviti magiju u svom trenutnom domu“, zaključio je.

Autor: S.M.