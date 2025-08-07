Indijski horoskop za avgust donosi karmu: Ovan da stane, Lav da se spusti - a ostali?

Gotovo da nismo ni trepnuli, a već smo zagazili u drugu polovinu prve dekade osmog meseca. Prognoze indijskih astrologa mnogi smatraju za izuzetno precizne, a neretko horoskopskim znakovima nude i određene karmičke poruke i posebnu dozu mudrosti.

Indijski astrolozi tvrde da će avgust 2025. obilovati snažnom energijom koja podstiče unutrašnje promene, lični rast, ali i određene testove.

Ovo je vreme kada intuicija, strpljenje i emocionalna inteligencija mogu odlučiti mnogo više nego što mislite, pa se potrudite da poslušate karmičke poruke zvezda.

Pogledajte šta poručuju svakom znaku Zodijaka.

Ovan

Mars vam daje vetar u leđa, ali može izazvati nestrpljenje.

Pazite da ne srljate glavom kroz zid.

Budite iskreni, ali pribrani – razmislite pre nego što reagujete.

Pametno planiranje donosi finansijsku sigurnost.

Bik

Porodična dešavanja postaju intenzivnija.

Ne dozvolite da vas trenutne emocije navedu na teške reči.

Negujte bliskost – mir dolazi kroz razumevanje i strpljenje.

Blizanci

Pred vama su nove prilike, ali ključ je u ravnoteži.

Ostanite radoznali, ali promišljeni.

Slušajte svoju intuiciju i ne ignorišite tihe znakove oko sebe, piše NajŽena.

Rak

Vaše raspoloženje može varirati iz dana u dan.

Usporite, posvetite se sebi, svom telu i unutrašnjem miru.

Introspektivne pauze su vam sada najvažnije.

Lav

Strasti su pojačane, ali ne dozvolite da ego upravlja vašim postupcima.

Odmerite reči i razmislite pre donošenja odluka.

Vaša snaga je u samosvesti, ne u nadmetanju.

Devica

Izazovi su mogući, ali komunikacija će vam biti glavno oružje.

Fokus i unutrašnja mudrost pomoći će vam da pronađete rešenja.

Ne zaboravite da održite ličnu ravnotežu.

Vaga

Saturn vas tera na ozbiljnost i red.

Odnosi mogu trpeti pod pritiskom, pa se povremeno povucite i napunite baterije.

Prava snaga dolazi iz unutrašnjeg mira.

Škorpija

Finansije zahtevaju veću pažnju.

Ne rizikujte ako nemate pokriće.

Nađite balans između posla i privatnog života, kako biste izbegli izgaranje.

Strelac

Samopouzdanje vam raste, ali budite oprezni da ne precenite sebe.

Pre nego što donesete veliku odluku, investirajte u dodatno znanje.

To će vam se višestruko isplatiti.

Jarac

Očekuju vas testovi strpljenja.

Pazite kako trošite novac i izbegavajte impulsivne kupovine.

Imajte na umu svoj dugoročni cilj – čak i kad deluje daleko.

Vodolija

Pune ste ideja i energije.

Usmerite je na konkretne stvari.

Ako pronađete pravi fokus i budete nežni u pristupu, ovaj mesec može vam doneti mnogo dobrog.

Ribe

Avgust vas podstiče da slušate unutrašnji glas.

Nije vreme za krupne poteze – mali, ali stabilni koraci donose rezultate.

Uvedite rutinu koja hrani vašu dušu.

Autor: Dalibor Stankov