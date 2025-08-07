Indijski horoskop za avgust donosi karmu: Ovan da stane, Lav da se spusti - a ostali?

Gotovo da nismo ni trepnuli, a već smo zagazili u drugu polovinu prve dekade osmog meseca. Prognoze indijskih astrologa mnogi smatraju za izuzetno precizne, a neretko horoskopskim znakovima nude i određene karmičke poruke i posebnu dozu mudrosti.
Indijski astrolozi tvrde da će avgust 2025. obilovati snažnom energijom koja podstiče unutrašnje promene, lični rast, ali i određene testove.
Ovo je vreme kada intuicija, strpljenje i emocionalna inteligencija mogu odlučiti mnogo više nego što mislite, pa se potrudite da poslušate karmičke poruke zvezda.
Pogledajte šta poručuju svakom znaku Zodijaka.
Ovan
Mars vam daje vetar u leđa, ali može izazvati nestrpljenje.
Pazite da ne srljate glavom kroz zid.
Budite iskreni, ali pribrani – razmislite pre nego što reagujete.
Pametno planiranje donosi finansijsku sigurnost.
Bik
Porodična dešavanja postaju intenzivnija.
Ne dozvolite da vas trenutne emocije navedu na teške reči.
Negujte bliskost – mir dolazi kroz razumevanje i strpljenje.
Blizanci
Pred vama su nove prilike, ali ključ je u ravnoteži.
Ostanite radoznali, ali promišljeni.
Slušajte svoju intuiciju i ne ignorišite tihe znakove oko sebe, piše NajŽena.
Rak
Vaše raspoloženje može varirati iz dana u dan.
Usporite, posvetite se sebi, svom telu i unutrašnjem miru.
Introspektivne pauze su vam sada najvažnije.
Lav
Strasti su pojačane, ali ne dozvolite da ego upravlja vašim postupcima.
Odmerite reči i razmislite pre donošenja odluka.
Vaša snaga je u samosvesti, ne u nadmetanju.
Devica
Izazovi su mogući, ali komunikacija će vam biti glavno oružje.
Fokus i unutrašnja mudrost pomoći će vam da pronađete rešenja.
Ne zaboravite da održite ličnu ravnotežu.
Vaga
Saturn vas tera na ozbiljnost i red.
Odnosi mogu trpeti pod pritiskom, pa se povremeno povucite i napunite baterije.
Prava snaga dolazi iz unutrašnjeg mira.
Škorpija
Finansije zahtevaju veću pažnju.
Ne rizikujte ako nemate pokriće.
Nađite balans između posla i privatnog života, kako biste izbegli izgaranje.
Strelac
Samopouzdanje vam raste, ali budite oprezni da ne precenite sebe.
Pre nego što donesete veliku odluku, investirajte u dodatno znanje.
To će vam se višestruko isplatiti.
Jarac
Očekuju vas testovi strpljenja.
Pazite kako trošite novac i izbegavajte impulsivne kupovine.
Imajte na umu svoj dugoročni cilj – čak i kad deluje daleko.
Vodolija
Pune ste ideja i energije.
Usmerite je na konkretne stvari.
Ako pronađete pravi fokus i budete nežni u pristupu, ovaj mesec može vam doneti mnogo dobrog.
Ribe
Avgust vas podstiče da slušate unutrašnji glas.
Nije vreme za krupne poteze – mali, ali stabilni koraci donose rezultate.
Uvedite rutinu koja hrani vašu dušu.
Autor: Dalibor Stankov