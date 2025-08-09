Zvezde i umetnost flerta: Ako imate Mesec u Ribama iz vas izbija romantika, Mesec u Ovnu ukazuje na DIRETKNOST...

Vaš znak Meseca je glavni položaj u vašoj natalnoj karti koji određuje kako se osećate. To je vaša emocionalna sfera.

Flertovanje je umetnost. Morate da „pročitate prostoriju“, obratite pažnju na govor tela i da se vodite osećajem, kroz razgovor. Bilo da više volite da budete spontani i direktni ili rezervisani i metodični, postoji mnogo načina da nekome stavite do znanja da vam se dopada.

Vaš znak Meseca je glavni položaj u vašoj natalnoj karti koji određuje kako se osećate. To je vaša emocionalna sfera. On određuje kako reagujete na stvari i kako se generalno nosite sa emocijama. Iako je flertovanje bezbrižno i zabavno, ono može biti i emocionalna razmena. A to zavisi od toga kako se vi osećate u vezi sa sobom i koliko vas privlači druga osoba.

Ovako flertujete u zavisnosti od vašeg znaka Meseca:

1. Mesec u Ovnu

Vi ste direktni koliko god je to moguće, i ne možete protiv toga. Volite da iskoristite svaku priliku koja Vam se ukaže, naročito kada je u pitanju privlačnost. Ponekad čak možete preskočiti uvodni razgovor i odmah preći na to da li je interesovanje obostrano.

2. Mesec u Biku

Bez obzira na to koliko je druga osoba privlačna, vi uspevate da ostanete hladni, smireni i sabrani. Ne dozvoljavate da vas zaljubljenost savlada. Znate kako da se ponašate opušteno, dok im suptilno dajete do znanja da vam se dopadaju.

3. Mesec u Blizancima

Zbijate šale i zadirkujete one koji vam se dopadaju. Veoma ste razigrani i duhoviti, i možete naterati drugu osobu da poželi da vas bolje upozna. Vi ste kombinacija Bika i Ovna. Jasno pokazujete da vam se neko sviđa, ali u isto vreme znate da se ponašate nonšalantno.

4. Mesec u Raku

Volite da igrate na duže staze. Naravno, možda ste odmah osetili povezanost, ali želite da budete sigurni da možete da se otvorite kada za to dođe vreme. Pamtićete detalje o njima, bićete tu kad im zatrebate i postarati se da budu zbrinuti dok ste vi u blizini.

5. Mesec u Lavu

Poput Ovna, vi ne okolišate. Prilično ste direktni kada vam neko zapadne za oko. Jasno dajete do znanja da vam se sviđaju i ne bi bilo iznenađenje ako sledeće nedelje već odete na sastanak.

6. Mesec u Devici

Slični ste znaku Raka. Ne volite da budete previše direktni, ali znate kako da date do znanja da ste zainteresovani. Takođe obraćate pažnju na detalje, pažljivo slušate kada je to potrebno i postajete izuzetno od pomoći kada ste u njihovoj blizini.

7. Mesec u Vagi

Vi ste najskloniji flertovanju od svih. Kada ugledate nekog privlačnog, ne možete da prestanete da ga gledate sa druge strane prostorije. Želite odmah da započnete razgovor sa njim i da pričate satima.

8. Mesec u Škorpiji

Kod vas je sve u intenzivnom kontaktu očima i pokazivanju naklonosti. Znate kako da stavite do znanja da vam se neko sviđa. Poželećete da provodite mnogo vremena s tom osobom. Postavljaćete mnoštvo pitanja kako biste otkrili da li vrede vašeg truda.

9. Mesec u Strelcu

Mogu biti direktni kao Lav i Ovan. Ali najviše ćete primetiti njihovo interesovanje kroz postupke. Takođe volite dobru razmenu reči i razgovore koji mogu da traju satima.

10. Mesec u Jarcu

Dugoročni pristup je vaša strategija. Nije da ne želite da izrazite svoja osećanja, već vam je potrebno da znate da li će oni uopšte uzvratiti pažnju. Bićete izuzetno pažljivi u njihovom prisustvu i iskreno ćete želeti da čujete kako im je prošao dan.

11. Mesec u Vodoliji

Vi ne flertujete. Čak i kada vam se neko zaista dopada. Po pitanju privlačnosti, više ste nalik zemljanim znacima. Želite da ostanete verni sebi i iskreno upoznate nekoga zbog onoga što zaista jeste. To radite putem jednostavnih razgovora i tako što nalazite svaku priliku da budete u njihovoj blizini.

12. Mesec u Ribama

Iz vas izbija romantika, ali tek kada znate da će vaši napori biti uzvraćeni. Poneka pesma, originalna kompozicija – znate kako da osvojite svakoga. Poželećete da često razgovarate s njima i viđate ih što je više moguće.

Autor: S.M.