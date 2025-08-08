AKTUELNO

Baba Vanga je verovala da se 3 znaka rađaju sa neverovatnom srećom: Privlače bogatstvo i otvaraju vrata uspeha

Baba Vanga, čuvena bugarska proročica, često je govorila o sudbini naroda i pojedinaca, a prema tumačenjima njenih reči ostalo je zapisano da su Lavovi, Strelčevi i Bikovi rođeni pod srećnom zvezdom.

Iako nema zvaničnih zapisa da je detaljno govorila o svakom znaku Zodijaka, u brojnim izveštajima ističe se da je Baba Vanga posebno isticala tri znaka kao izuzetno srećna.

Lav

Baba Vanga je verovala da Lavovi dolaze na svet sa snažnom karmom i prirodnim vođstvom koje im donosi uspeh. Smatrala je da su zaštićeni nevidljivim silama, da imaju sreće u životnim prekretnicama i da im se uvek otvori put kada je najpotrebnije.

Strelac

Strelčevi su po njenim rečima rođeni optimisti koji privlače dobre prilike. Njihova povezanost s višim silama i urođena vera u bolje sutra navodno im otvaraju vrata uspeha, sreće i putovanja koja menjaju život.

Bik

Za Bika se govorilo da ima snažnu vezu sa zemljom, stabilnošću i materijalnim blagostanjem. Baba Vanga je navodno tvrdila da osobe rođene u ovom znaku često nesvesno privlače bogatstvo i sigurnost, čak i kada im okolnosti nisu lake.

