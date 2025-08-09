DNEVNI HOROSKOP: Device ustale na 'levu nogu', Blizanci puni energije, a jedan znak očekuje NOVČANI DOBITAK

Pogledajte šta su zvezde pripremile za danas.

OVAN

Dnevni kaže da se danas čuvate ishitrenih reakcija. Već neko vreme niste zadovoljni poslovnom situacijom, a na ivici ste konflikta zbog napetosti. To može da vas dovede do neželjene situacije. Partner vam je velika podrška, uticaće na vaše raspoloženje krajem dana.

BIK

Vaš dnevni horoskop vas upozorava na disciplinu. Ona će biti ključna za vaš uspeh. Obratite pažnju na rokove i nedovršene obaveze, sredinom dana sledi novčani dobitak. Partner vam sprema lep gest, dok će slobodni biti fokusirani na misterioznu osobu. Nemojte da ostajete kod kuće, sledi zanimljiv flert!

BLIZANCI

Zvezde vam donose poletnu energiju! Povoljan dan za kurs, edukaciju ili usavršavanje veština. Sve ćete obaviti sa upola manje snage, a ishod ide u vašu korist. Pozitivni ste i vaše okruženje vam da se divi. Veče je rezervisano za druženje i aktivnosti sa partnerom. Slobodnima prija komunikacija sa nekim putem društvenih mreža.

RAK

Danas ste sumnjičavi, sve proveravate dva puta i skloni ste sukobima. Horoskop vas savetuje da razmislite o uvođenju novih aktivnosti u svoj život. Možda imate previše slobodnog vremena i fokusirani ste na tuđe probleme. Zauzete očekuju poteškoće u odnosu sa partnerom, dok slobodni nisu zainteresovani za komunikaciju.

LAV

Dnevni horoskop kaže da danas imate povod za slavlje! Okupite najbliže i proslavite vesti koje dobijate od ženske starije osobe. Nije povoljan dan za pozajmice i podizanje kredita. Zauzeti Lavovi jačaju odnos sa partnerom, dok slobodni upadaju u oko osobi koju dugo poznaju.

DEVICA

Ustali ste na "levu nogu" i danas vam sve smeta. Primećujete svaku sitnicu i skloni ste detaljnoj analizi. Savet je da se rešite preteranog razmišljanja. Provedite dan u prirodi, opustite se. Razmislite o greškama u ljubavi. Slobodne očekuje flert, nova ljubav na pomolu!

VAGA

Dnevni horoskop kaže da danas možete da očekujete novčani dobitak! Savet je da se ne rasipate novcem jer su već sredinom dana mogući sitni kvarovi u kući i neplanirani troškovi. Kolege se ugledaju na vas, briljirate na poslu. U ljubavi sve ide kako želite, samo obratite pažnju na partnerove želje.

ŠKORPIJA

Znate kako da dospete u centar pažnje i dobijete ono što želite. Danas zračite samopouzdanjem i privlačite mnogo važnih ljudi. Očekujte zanimljivu poslovnu ponudu koja značajno može da unapredi vašu finansijsku situaciju. Ljubav posmatrate kao mač sa dve oštrice, a danas vas čekaju neočekivana dešavanja.

STRELAC

Danas ste skloni brzopletosti, vodite računa. Greške mogu skupo da vas koštaju i poremete vaše ciljeve. Ne brzajte, a ako ste u multitaskingu, prihvatite pomoć kolege! Partner ima sjajan predlog za vas, oduševićete se. Horoskop slobodne savetuje da se klone zauzetih osoba.

JARAC

Danas vam sve ide od ruke! Povoljan dan za fizičku aktivnost. Rešeni ste da napravite promene koje će unaprediti vaš kvalitet života. Horoskop vas savetuje da pažljivije birate ljude oko sebe. Ne poveravajte se olako osobama koje ste nedavno upoznali. U ljubavi sve ide kako treba, očekujte iznenađenje.

VODOLIJA

Rad, red, disciplina! Danas sklapate važne saradnje. Ukoliko potpisujete važne ugovore, dobro proverite sve detalje. Vaš uspeh daleko se čuje, imaćete čime da se pohvalite. Čini vam se da partner nema puno razumevanja za vas. Vaše ambicije se ne podudaraju, razgovarajte otvoreno i iskreno.

RIBE

Dnevni horoskop vam donosi dan kreativnosti! Uživajte u onome što vas ispunjava. Sredinom dana može da vas iznenadi poziv osobe iz prošlosti. Slobodnima se otvara mogućnost ulaska u novu vezu, dok će se zauzeti boriti sa poljuljanim emocijama. Verujte svojoj intuiciji.

Autor: Iva Besarabić