Pun mesec u Vodoliji je sutra i evo šta čeka svaki znak: Samo par srećnika je na spisku

U subotu, 9. avgusta 2025. godine, Mesec puni svoju svetlost u znaku koji nikada ne pristaje na okove. Vodolija, buntovna, vizionarska i svoja - donosi trenutak kada se stari obrasci ruše, a mi dobijamo šansu da izađemo iz krugova u kojima se vrtimo. Ovo je lunarna kulminacija koja nas poziva da budemo istiniti i slobodni - u ljubavi, u poslu, u porodici, u telu.

Šta simbolizuje pun mesec u Vodoliji?

Vodolija je znak revolucije, zajednice, napretka i duha koji prkosi pravilima. Kada se pun Mesec dogodi u ovom znaku, on osvetljava sve što je neprirodno, sve što nas guši, sve što smo zaboravili da volimo kod sebe.

U ovom periodu, mnogi će doći do kraja jednog ciklusa – i otpočeti nešto novo, radikalnije, bliže sebi. Ključna pitanja koja ovaj Mesec postavlja svakome od nas glase:

Ko sam kada skinem sve maske?

Gde više ne pripadam – iako sam se dugo trudio?

Šta me čini slobodnim?

Ovan

Prijateljstva, timovi i kolektivne ideje dolaze pod lupu. Možda ćete shvatiti da ste predugo gurali tuđe ciljeve kao svoje. Ovaj Mesec vam pomaže da se vratite sebi i okupite oko istomišljenika.

Bik

Karijera vam više ne može biti samo „siguran posao“. Sada želite svrhu. Ako osećate pritisak da napustite nešto ustaljeno – ne ignorišite taj impuls. Oslobođenje dolazi kroz autentičnu promenu puta.

Blizanci

Informacioni haos dostiže vrhunac – vreme je za mentalni detoks. Isključite obaveštenja, uključite intuiciju. Ovaj Mesec vas poziva da učite iz tišine.

Rak

Intimne veze i zajednički resursi se menjaju. Ako ste se gušili u zavisnosti – bilo emocionalnoj, bilo finansijskoj – sada je momenat da se oslobodite i postavite granice.

Lav

Veze se lome ili produbljuju. Ovaj Mesec vam jasno pokazuje ko vas voli zbog onog što jeste, a ko zbog onog što dajete. Istina o odnosima izlazi na svetlost.

Devica

Zdravlje i svakodnevne navike se rekalibrišu. Možda ste predugo stavljali druge ispred sebe. Sad je vreme da postavite novu rutinu u kojoj ste vi – prioritet.

Vaga

Gde ste zaboravili da se igrate? Ljubav, inspiracija i kreativnost se vraćaju, ali pod uslovom da ne igrate po pravilima koja vas stežu. Prava radost zahteva rizik.

Škorpija

Dom i koreni su pod reflektorima. Da li je mesto gde živite i dalje vaše utočište? Možda je vreme za fizičku – ili emocionalnu – selidbu. Ne bežite od toga.

Strelac

Vaše reči sada imaju težinu – zato pažljivo birajte šta (ne)izgovarate. Ovaj Mesec može doneti prelomnu poruku, uvid ili odluku koja menja tok stvari.

Jarac

Finansijska realnost se menja, ali i vrednosti. Možda više ne želite da se borite za nešto što vam više ne znači. Sada možete stvoriti temelje za autentičniji osećaj sigurnosti.

Vodolija

Vi ste u centru ovog lunarnog zemljotresa. Sve što niste hteli da priznate sebi – sada izlazi. Ne borite se protiv promena. One su tu da vas konačno oslobode.

Ribe

Povlačenje je lek. Ako osećate iscrpljenost, niste slabi – već mudri. Pun Mesec vas poziva da se isključite i regenerišete. Snaga dolazi iznutra.

Autor: Dalibor Stankov