3 znaka Zodijaka imaće nezaboravnu jesen: Zvezde donose čuda - živeće svoje najbolje dane

Ove jeseni, za Blizance, Device i Škorpije nebo je granica. Ulaze u period kada im univerzum šalje zeleno svetlo za rast, promene i sreću.

Za tri horoskopska znaka ova jesen biće mnogo više od lepih prizora i mirisa toplih napitaka biće vreme ličnog rasta, novih prilika i važnih prekretnica. Planetarni raspored im pruža dodatnu podršku, ali poruka se može primeniti na sve: "dobro vreme" je često trenutak u kojem smo spremni da primimo ono što nam univerzum već dugo šalje.

Blizanci

Posle uzburkanog leta, Blizanci ulaze u jesen s jasnijim mislima i željom za dubljim vezama. Inspiracija dolazi lako, planovi se slažu, a na horizontu su i poslovne prilike koje im savršeno leže. Ljubavni život postaje iskreniji, a slobodni mogu upoznati nekog ko "čitа između redova".

Device

Konačno dolazi vreme da se sav trud isplati. Device ulaze u sezonu priznanja, poslovnih ponuda i rešavanja starih nesporazuma. Ljubavni život postaje opušteniji, a moguća je i romansa koja dolazi kad se najmanje nadaju.

Škorpije

Jesen je njihovo vreme moći. Instinkti su im oštri, harizma na vrhuncu, a sve što im više ne prija bez oklevanja odlazi iz života. Ljubavni odnosi se produbljuju, a poslovno se okreću projektima koji imaju smisao i donose istinsku promenu.

Autor: S.M.