OVO SU NAJVEĆI LENJIVCI HOROSKOPA: 4 znaka koja stalno odmaraju, a retko rade

Neki ljudi kao da su rođeni s darom da izbegnu svaki zadatak, uvek imaju spreman izgovor, a volja im misteriozno nestane čim treba nešto da se uradi.

Zvezde kažu da za to možda postoji astrološko objašnjenje. Evo četiri horoskopska znaka koji se najčešće optužuju za lenjost:

Bik

Majstor udobnosti. Njima je odmor svetinja, a pokretanje prava muka. Ako postoji opcija da se ništa ne radi oni je biraju bez razmišljanja.

Ribe

večno zaglavljene u svetu snova. Iako su pune ideja, teško prelaze s maštanja na konkretne poteze. "Još nije vreme" je njihova omiljena rečenica.

Vaga

Razmišljaju toliko da na kraju ne urade ništa. Njihova potreba da sve bude savršeno često ih parališe i pretvara u pasivne posmatrače.



Strelac

Ne trpi obaveze. Ako nešto ne deluje zabavno ili ne daje osećaj slobode, jednostavno ga ignorišu. Rad pod pritiskom? Ne, hvala.

Autor: Iva Besarabić