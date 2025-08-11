OVO SU NAJVEĆI LENJIVCI HOROSKOPA: 4 znaka koja stalno odmaraju, a retko rade

Neki ljudi kao da su rođeni s darom da izbegnu svaki zadatak, uvek imaju spreman izgovor, a volja im misteriozno nestane čim treba nešto da se uradi.
Zvezde kažu da za to možda postoji astrološko objašnjenje. Evo četiri horoskopska znaka koji se najčešće optužuju za lenjost:
Bik
Majstor udobnosti. Njima je odmor svetinja, a pokretanje prava muka. Ako postoji opcija da se ništa ne radi oni je biraju bez razmišljanja.
Ribe
večno zaglavljene u svetu snova. Iako su pune ideja, teško prelaze s maštanja na konkretne poteze. "Još nije vreme" je njihova omiljena rečenica.
Vaga
Razmišljaju toliko da na kraju ne urade ništa. Njihova potreba da sve bude savršeno često ih parališe i pretvara u pasivne posmatrače.
Strelac
Ne trpi obaveze. Ako nešto ne deluje zabavno ili ne daje osećaj slobode, jednostavno ga ignorišu. Rad pod pritiskom? Ne, hvala.
Autor: Iva Besarabić