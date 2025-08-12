DNEVNI HOROSKOP: Ovna čeka iznenađenje od Device, Lava zavodi Riba, a Jarac u problemima!

Saznajte šta vam zvezde danas donose! Pročitajte dnevni horoskop i otkrijte savete za ljubav, posao i zdravlje koji će vam pomoći da maksimalno iskoristite dan.

OVAN

Danas se slobodno šepurite i hvalite. Nalazite se na vrhu sveta, zato uživajte sa porodicom i ljudima oko vas. U samom ste epicentru akcije i nemojte da vam nešto promakne. Sposobni ste da uđete u suštinu i izvučete najbolje iz svega. Ne dozvolite nikom da vam pokvari raspoloženje.

BIK

Danas ste malo pod tenzijom, jer možda neko blizak vama zanemaruje vaša osećanja. Osećate kako je ta osoba više posvećena svojim problemima nego vašim. U međuvremenu, vaše osetljivo srce brine o svima oko vas. Podržavate druge i pažljivi ste. Vreme je da ponovo sagledate svoje prioritete. Prvo brinite o sebi a onda o drugima.

BLIZANCI

Danas ćete biti u centru pažnje, zato se ispravite i visoko podignite glavu. Budite ponosna osoba kakva jeste. Zaslužujete poštovanje. Danas ćete biti zaduženi za podizanje raspoloženja ljudi oko vas. Ponekad to nije tako zabavno. Međutim, sreća vam je pred nogama, zato se zabavite!

RAK

Moguće je da će vaše društvo danas poželeti da se okupi kod vas. Prvo će vas to uspaničiti jer mislite da vam kuća nije dovoljno čista. Ne brinite. Sigurno je besprekorna. Vi ste jedini koji primećuje prašinu. Opustite se i uživajte.

LAV

Prepuni ste samopouzdanja danas. Ljudi oko vas osetiće kako zračite pozitivnom energijom. Sve oči će biti uprte u vas, a može se desiti da vam priđe neko sasvim nepoznat i saopšti vam kako ste privlačni. Iskoristite ovaj dan i okrenite ga u svoju korist pokazujući koliko ste divna osoba.

DEVICA

Moguće je da na svom putu ka cilju nailazite na prepreke. Osećate kako ne dobijate neophodnu podršku koju zaslužujete. Danas će ljudi oko vas biti posebno emotivno daleko od vas. Osetićete kako oni za koje očekujete da budu uz vas, to nisu. Nemojte to danas shvatati lično.

VAGA

Biće ovo sjajan dan. Mogući su neočekivani savezi, zahvaljujući romantičnoj auri kojom zračite. Vi ne morate naporno da radite kako biste dobili ono što želite. Vaša sjajna ličnost privlači ljude i sreću koju uglavnom i zaslužujete. Ljudi će biti veoma srećni da su danas u vašem društvu.

ŠKORPIJA

Verovatno se pitate zašto nisu sve oči uprte u vas. Možda zato što varate i niste iskreni. Što više zanovetate to ćete više odbijati ljude. Nemojte biti besni i iznervirani jer pažnja nije usmerena u vas, nego se pridružite drugima i promenite raspoloženje. Uvidećete kako vam se menja dan.

STRELAC

Danas ćete imati utisak da je ovo vrhunac jer će mnoge poteškoće biti vama za vratom. Pripazite kako ćete reagovati, jer biste mogli samo pogoršati stvar. Vrlo je važno da danas izbalansirate svoj život. Kontrolišući i smirujući svoje emocije, lakše ćete se nositi sa problemima.

JARAC

Istupite na scenu gde i pripadate, umesto da dozvolite drugima da pokupe nagrade za vaše zasluge. Nemojte biti stidljivi jer ste dobro odradili posao. Vi uglavnom odlazite što dalje od takvih ljudi, jer su oni poprilično sebični i opasni. Shvatite da ste vi jako osetljivi. Budite ponosni na ono što ste.

VODOLIJA

Današnji dan bi mogao biti veoma produktivan za vas, ukoliko naučite kako da napravite kompromis. Ukoliko insistirate da radite samo na svoj način, izazvaćete konflikte. Shvatite da sve to možete izbeći ukoliko razgovarate i pribegnete kompromisu.

RIBE

Bićete gladni pažnje danas. Pripazite se sa tolikom željom za pažnjom jer može prerasti u opsesiju. Budite ono što jeste, srećni bez obzira da li neko gleda. Duboko u sebi možete pronaći lepotu koja samo čeka da bude otkrivena.

Autor: Dalibor Stankov