Nikad ne plaču pred drugima: Kriju emocije kao da im život zavisi od toga

Ako imate nekog od ovih znakova u svom životu, ne očekujte suze, izlive nežnosti ili otvorene razgovore o emocijama. Ali to ne znači da ne osećaju – samo su naučili da to rade tiho, daleko od očiju drugih.

Neki ljudi nose srce na dlanu, dok drugi emocije drže pod ključem – i to tako vešto da ni najbliži ne mogu da ih pročitaju. Astrologija tvrdi da određeni horoskopski znakovi imaju urođenu sposobnost da potisnu osećanja i deluju hladno čak i kada ih nešto duboko pogađa.

Jarac – emocionalni bunker

Jarčevi su poznati po svojoj ozbiljnosti i samodisciplini. Oni veruju da pokazivanje emocija može da ih učini ranjivima, pa ih radije potiskuju. Njihova hladnoća nije znak bezosećajnosti, već način da zadrže kontrolu nad sobom i situacijom.

Devica – analizira umesto da oseća

Device su racionalne i sklone analiziranju svega, pa čak i sopstvenih emocija. Umesto da ih pokažu, one ih razlažu na delove i pokušavaju da ih razumeju logikom. Njihova rezervisanost često se tumači kao emotivna distanca, iako duboko u sebi osećaju mnogo.

Vodolija – emocije pod maskom intelekta

Vodolije su originalne i mentalno fokusirane, pa emocije često stavljaju u drugi plan. Ne vole da budu ranjive i radije će se baviti idejama nego osećanjima. Njihova hladnoća je zapravo štit koji ih štiti od emotivnih turbulencija.

Škorpija – oseća sve, ali ne pokazuje ništa

Iako su Škorpije izuzetno emotivne, one to retko pokazuju. Njihova osećanja su duboka i intenzivna, ali skrivaju ih iza misteriozne maske. Pokazivanje slabosti nije opcija – sve se odvija iza zatvorenih vrata njihove psihe.

Autor: S.M.