Stiže sezona Device: 23. avgust je ključan - 3 horoskopska znaka očekuju velike promene

Sezona Device počinje kada Sunce uđe u ovaj zemljani znak, otprilike od 23. avgusta do 22. septembra, a imaće snažan uticaj na Device, Jarčeve i Bikove.

Ovo je period godine kada se energija preusmerava sa razigranosti i dramatike Lava na praktičnost, analizu i organizaciju. Device su poznate po svojoj preciznosti, skromnosti, pažnji prema detaljima i potrebi da stvari funkcionišu na najbolji mogući način.

Tokom ovog perioda, mnogi će osećati jaču potrebu da uvedu red u svoj život, bilo da se radi o poslovnim obavezama, zdravlju, svakodnevnim rutinama ili odnosima.

Sezona Device donosi jasnoću uma, potrebu da se pojednostave komplikovane situacije i da se život postavi na čvrste temelje. Ljudi postaju racionalniji, oprezniji i promišljeniji. Emocije ne nestaju, ali se obrađuju više kroz razum.

Ovaj period je idealan za rešavanje praktičnih zadataka, organizovanje, čišćenje prostora, uvođenje zdravih navika i analiziranje sopstvenih ciljeva.

Device vole korisnost i smisao, pa sezona ovog znaka često donosi razmišljanja o tome šta je zaista važno i korisno u svakodnevnom životu. Može se javiti i potreba za kritikom sebe i drugih, što pomaže u korekciji grešaka, ali može doneti i preveliku samokritiku ako se ne vodi računa. Zato je važno negovati balans između perfekcionizma i prihvatanja nesavršenosti.

Sezona Device poziva na unutrašnje čišćenje, posvećenost detaljima i marljiv rad, ali i na razvijanje saosećanja kroz praktične geste pažnje i pomoći. Ovo je vreme kada se mali koraci najviše računaju i kada doslednost daje najviše rezultata.

