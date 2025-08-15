Najiskreniji partner dolazi iz ovog horoskopskog znaka - Da li ste i vi u vezi sa njim?

U svetu ljubavi, iskrenost je najvažnija, a prema astrologiji, ovaj horoskopski znak smatra se najiskrenijim partnerom. Ako želite vezu u kojoj ćete uvek znati na čemu ste, možda je vreme da obratite pažnju na osobu rođenu pod ovim znakom. Saznajte koji je to znak i zašto je u ljubavi toliko pouzdan i iskren.

Ono što misli, to i govori. Ne podnosi igrice i natezanja. Partner s njim uvek zna na čemu je. Svojim rečima ume da motiviše drugu stranu i inspiriše je na akciju. Poštuje i uvažava partnerove stavove i onda kada mu ne idu u prilog.

Mane: Daje savete i onda kada se to od njega ne očekuje, kada partner želi da ga samo sasluša, zagrli ili uteši. Zna da bude naporan kada nešto traži ili kad misli da druga strana želi pomoć. Njegova iskrenost i dugačak jezik ponekad i zabole.

To je Strelac.

Autor: A.A.