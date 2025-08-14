AKTUELNO

Horoskop

Mesec ulazi u Bika: OVE horoskopske znakove očekuje NOVČANA infuzija

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Mesec, planeta koja u jednom znaku boravi najduže tri dana, ulazi danas u Bika, gde će doneti odlične prilike za Bikove, Device i Jarčeve.

Mesec u Biku donosi stabilnu, toplu i nežnu emotivnu prirodu. Osobe sa ovim položajem osećaju se sigurno kada imaju čvrste temelje u životu, bilo da je reč o ljubavi, porodici ili materijalnoj sigurnosti.

Uživanje u hrani i prirodi

Potreban im je miran i harmoničan ambijent, jer ne podnose haos i iznenadne promene. U emotivnim odnosima su odani i postojani, ali mogu biti i posesivni kada im je nešto ili neko važan.

Uživaju u lepim stvarima – dobroj hrani, umetnosti, prirodi i dodirima – jer im čula igraju veliku ulogu u doživljaju sveta.

Poboljšanje finansijske situacije

Ovaj položaj Meseca često donosi strpljenje, ali i tvrdoglavost; jednom kad se odluče na nešto, teško ih je pokolebati.

Pozicija Meseca u Biku je dobra za poboljšanje materijalne situacije, jer je ovo znak koji voli dugoročna ulaganja novca. 

pročitajte još

Crveni meteo alarm upaljen u OVIM delovima Srbje: Potreban je dodatni oprez, vreme je OPASNO

Autor: Marija Radić

#Astrologija

#Horoskop

#Mesec

#bik

#finasije

#zodijak

POVEZANE VESTI

Horoskop

Mesec je u Strelcu: Ove horoskopske znakove očekuje srećan period

Horoskop

3 horoskopska znaka će doživeti ljubav kao iz bajke do 4. jula - Venera je ušla u Bika

Horoskop

Mesec je ušao u Jarca! 3 horoskopska znaka će zablistati u punom sjaju

Horoskop

Pred nama je moćan astro period! Sunce ulazi u Bika - 3 horoskopska znaka menjaju život iz korena

Horoskop

Mesec je u Devici! 3 horoskopska znaka imaju neverovatnu moć zapažanja, ali ima i onih kojima NEĆE PRIJATI

Horoskop

Mesec ulazi u Vodoliju! 3 horoskopska znaka neka se spreme za iznenađenje