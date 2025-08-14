Mesec ulazi u Bika: OVE horoskopske znakove očekuje NOVČANA infuzija

Mesec, planeta koja u jednom znaku boravi najduže tri dana, ulazi danas u Bika, gde će doneti odlične prilike za Bikove, Device i Jarčeve.

Mesec u Biku donosi stabilnu, toplu i nežnu emotivnu prirodu. Osobe sa ovim položajem osećaju se sigurno kada imaju čvrste temelje u životu, bilo da je reč o ljubavi, porodici ili materijalnoj sigurnosti.

Uživanje u hrani i prirodi

Potreban im je miran i harmoničan ambijent, jer ne podnose haos i iznenadne promene. U emotivnim odnosima su odani i postojani, ali mogu biti i posesivni kada im je nešto ili neko važan.

Uživaju u lepim stvarima – dobroj hrani, umetnosti, prirodi i dodirima – jer im čula igraju veliku ulogu u doživljaju sveta.

Poboljšanje finansijske situacije

Ovaj položaj Meseca često donosi strpljenje, ali i tvrdoglavost; jednom kad se odluče na nešto, teško ih je pokolebati.

Pozicija Meseca u Biku je dobra za poboljšanje materijalne situacije, jer je ovo znak koji voli dugoročna ulaganja novca.

Autor: Marija Radić