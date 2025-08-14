STIŽE BRDO PARA I POSLOVNI USPEH: Ova dva horoskopska znaka doživljavaju preporod u drugoj polovini avgusta

Horoskop za avgust 2025 otkriva da će Rakovi i Ovnovi do kraja meseca doživeti veliki poslovni preokret.

Astrolozi objašnjavaju da prepreke koje su ih kočile sada nestaju, a prilike koje su dugo čekali konačno im dolaze u ruke.

Rak

Za horoskopski znak Rak, kraj avgusta 2025. donosi mogućnost da se karijera podigne na potpuno novi nivo. Ako ste mesecima osećali da vas ne cene dovoljno ili da vaš rad prolazi neprimećeno, stvari će se promeniti.

Bilo da radite u digitalnom svetu, na društvenim mrežama ili u kreativnim industrijama, zvezde vam sada otvaraju prostor za uspeh. Može se pojaviti novi projekat koji će vas izvući iz rutine, saradnja koja će vas predstaviti pravoj publici ili ponuda za unapređenje na poslu.

Čak i oni Rakovi koji se ne bave kreativnim poslovima mogu očekivati pomake, od priznanja nadređenih do većih finansijskih priliva. Nakon niza loših perioda, ključno je da zadržite doslednost i ne odustanete sada kada vam poslovni uspeh kuca na vrata.

Ovan

Za horoskopski znak Ovan, prethodni period možda je bio iscrpljujući. Retrogradana Merkur u Lavu je odneo deo vaše energije i motivacije, pa je osećaj stagnacije postao svakodnevica. Sada je vreme da se to promeni.

Kraj avgusta 2025. vodi ka velikom poslovnom preokretu. Možda će to biti unapređenje na poslu, ponuda iz konkurentske firme, novi timski projekat ili početak saradnje koja menja sve.

Ovan je poznat po tome što ne sedi skrštenih ruku, a sada će se ta osobina isplatiti. Očekujte prilike koje će vas podići na nivo iznad onog na kom ste sada i doneti vam osećaj lične i profesionalne pobede.

Rakovi i Ovnovi ulaze u najbolji poslovni period ove godine. Nakon što su izdržali izazove koje je doneo Merkur retrogradan u Lavu, sada mogu da očekuju veliki poslovni preokret, nove projekte, priznanja i napredovanje. Ovo je trenutak da se maksimalno aktiviraju, jer prilike koje dolaze neće čekati.

Autor: Iva Besarabić