3 horoskopska znaka obogatiće se do 21. avgusta, planete im pružaju velike šanse u igrama na sreću

Tri horoskopska znaka bi trebalo da budu posebno radosni, jer će im univerzum pruža prilike koje se ne odbijaju. Astrološka predviđanja do 21. avgusta, ukazuju na to da Device, Strelčevi i Bikovi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Devica

Device će u narednom periodu periodu biti pod snažnim uticajem Sunca, koje će ući u njihov znak. To im donosi šanse za veće novčane dobitke, posebno ako kombinuju intuiciju i hrabrost da probaju nešto novo.

Moguće je da se kod njih sreća pojavi iznenada, kroz tiket, nagradnu igru ili čak simboličan poklon koji ima veću vrednost nego što izgleda.

Strelac

Strelčevi ulaze u fazu u kojoj im Jupiter, njihov vladar, otvara vrata ka iznenadnim nagradama. Planete im daju pojačan osećaj gde i kada treba da okušaju sreću, pa bi trebalo da obrate pažnju na znakove i slučajnosti koje im se događaju.

Period do 21. avgusta posebno im pogoduje ako odigraju na osećaj, jer im intuicija sada radi jače nego inače.

Bik

Bikovi imaju podršku Venere i Urana, što donosi neočekivane dobitke, često baš u trenutku kada pomisle da su šanse male. Uran im donosi iznenađenja i obrt situacije, dok Venera naglašava finansijsku dobit.

Sreća im može doći kroz spontane odluke, pa čak i kroz druženja ili situacije koje uopšte nisu planirali.

Autor: A.A.