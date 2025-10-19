DNEVNI HOROSKOP: Bikovima kasni očekivani priliv novca, Rakovi će sresti ljubav na prvi pogled, a Škorpije...

Dnevni horoskop za 19. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam Zodijak poručuje ove nedelje.



OVAN

Svoje poslovne ideje čuvajte u strogoj tajnosti. Sastankom iza zatvorenih vrata sprečićete podrivajuće uticaje konkurencije. Osećate sve jaču privlačnost prema osobi koju poznajete preko posla. Na pomolu je tajna veza. Skloni ste sindromu hladnih stopala.

BIK

Naoružajte se strpljenjem, jer vam ovaj dan može doneti zakašnjenje u prilivu novca. Primenite rezervni plan. Slobodni Bikovi danas mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu na nekoj zabavi s prijateljima. Početak veze. Ako imate problema s kilažom, sada je pravo vreme da na tome poradite.

BLIZANCI

Blizanci koji se bave kreativnim zanimanjima ili prosvetom danas mogu da ostvare napredak. Finansijski dobitak. Nezadovoljni ste ponašanjem partnera i na to ćete mu otvoreno skrenuti pažnju. Moguća je rasprava. Povoljan je dan da se što više obavestite o raznim vidovima zdravstvene prevencije.

RAK

Povoljan aspekt doneće vam danas uspeh u organizaciji i napredak u karijeri. Očekuju vas priznanja. Danas možete da se zaljubite na prvi pogled u jednu harizmatičnu Škorpiju ili Jarca. Ukoliko razmišljate da se oslobodite nekog oblika zavisnosti, danas je idealan dan za početak novog, zdravijeg načina života.

LAV

Uspešno ćete završiti rad na dugoročnom projektu. Očekuju vas pohvale i priznanja za odlične rezultate. Partner se promenio i vi kao da u njemu više ne vidite istu osobu. Neophodno je da otvoreno porazgovarate o svemu. Ako ste u mogućnosti, izađite iz kuće i bar se prošetajte.

DEVICA

Nesuglasice s kolegama danas mogu da vam zadaju glavobolju na poslu. Moguće su neke spletke i manipulacije. Preosetljivi ste. Impulsivno ćete reagovati na komentar vašeg partnera. Moguće su razmirice. Današnji dan je povoljan za prekidanje loših navika.

VAGA

Vage koje se bave prosvetom ili kreativnim zanimanjem danas mogu da postignu uspeh. Moguća je zavist kolega. Osoba s kojom ste počeli da se viđate igra igru vruće-hladno. Primenite lukavu taktiku. Bilo bi dobro da napravite plan za detoksikaciju organizma i da počnete da ga sprovodite.

ŠKORPIJA

Reorganizacija u vašoj firmi može vam doneti promenu opisa u radnoj poziciji. Očekuje vas napredak u karijeri i povišica. Slobodne Škorpije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu u poslovnom krugu. Početak nove veze. Mogući problemi s kostima i naročito kukovima.

STRELAC

Nesporazumi u vašem radnom okruženju mogu da vam pokvare raspoloženje. Konflikti među kolegama. Vaš odnos s partnerom počinje da se stabilizuje. Očekuje vas zajedničko putovanje i prevazilaženje nesuglasica. Krijete svoje zdravstvene probleme od bližnjih.

JARAC

Uspeh u saradnji sa inostranstvom rezultiraće sklapanjem novog sporazuma. Unapređenje finansijske situacije. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu u znaku Škorpije. Očekuje vas romantičan sastanak. Ovo je pravi dan da razmislite kojim sportom biste mogli da počnete da se bavite rekreativno.

VODOLIJA

Novi elementi u radnom okruženju zahtevaće dodatno prilagođavanje. Očekuje vas rad na novom projektu. Vaš odnos s partnerom funkcioniše po sistemu vruće-hladno. Neophodno je da otvoreno porazgovarate. Prijala bi vam masaža.

RIBE

Problem sa ispunjavanjem krajnjeg roka rešićete uz pomoć vašeg tima saradnika. Povećan obim poslovanja. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period velike krize poverenja. Moguće su ljubomorne scene. Šetnja ili vožnja bicikla pozitivno utiče na vaše fizičko zdravlje i mentalno raspoloženje.

Autor: D.Bošković