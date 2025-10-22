Karmički reset 23. oktobra: Ko ulazi u novu fazu života?

Karmički ciklus se zatvara, a novi počinje - evo šta to znači za Blizance, Device, Strelčeve i Ribe.

Ako ste Blizanac, Devica, Strelac ili Ribe - spremite se. Od 23. oktobra počinje karmički reset, astrološki preokret koji označava novu fazu života i duboke karmičke promene. Ova transformacija nije samo astrološka - ona je lična, emotivna i neizbežna.

Sunce ulazi u znak Škorpije, a to znači jedno: vreme je za transformaciju. Bez kompromisa, bez odlaganja. Sve što ste gurali pod tepih - sada izlazi na površinu.

Ko su znakovi koji ulaze u novu fazu života?

Blizanci, Device, Strelčevi i Ribe su u fokusu karmičkih promena.

Blizanci će se suočiti sa velikim odlukama u poslu. Mart 2025. donosi stres, ali i šansu za novi početak.

Device ulaze u duboke emotivne preokrete. Partnerstva se menjaju, granice se redefinišu.

Strelčevi će morati da se suoče sa prošlim greškama - ali to je put ka slobodi.

Ribe ulaze u fazu duhovnog buđenja. Intuicija postaje vodič, a stari obrasci se brišu.

Kako da se pripremim za karmički reset?

Prvi korak je prihvatanje. Ne možete kontrolisati sve, ali možete birati kako reagujete.

Evo kako da se pripremite:

Zapišite šta želite da otpustite. Stare navike, odnose, strahove.

Napravite prostor za novo. Fizički i emotivno - očistite sobu, ali i srce.

Obratite pažnju na snove. Oni sada nose poruke.

Ne ignorišite intuiciju. Ako osećate da nešto treba da se završi - verovatno ste u pravu.

Budite nežni prema sebi. Promena boli, ali vodi ka rastu.



Zašto je 23. oktobar prelomna tačka?

Sunce prelazi iz Vage u Škorpiju - energija se menja iz površne u duboku.

Škorpija ne trpi laži, izgovore ni polovične odluke. Ovaj datum označava početak kraja starog ja i ulazak u verziju sebe koja je iskrenija, hrabrija i slobodnija.

Šta ako nisam među ovim znacima?

Karmički reset dotiče sve - ali kod nekih je jači.

Ako niste Blizanac, Devica, Strelac ili Ribe, posmatrajte šta se menja oko vas. Možda ste podrška nekome ko prolazi kroz transformaciju. Možda ste vi sledeći.

Karmički reset - najčešća pitanja

- Da li karmički reset znači kraj veze ili posla?

Ne nužno. Ali znači kraj iluzije - ono što nije autentično, otpada.

- Kako da znam da sam u karmičkom ciklusu?

Ako se isti obrasci ponavljaju, osećate zasićenje i imate snažan osećaj da „nešto mora da se promeni“.

- Da li mogu da izbegnem karmički reset?

Ne. Ali možete da ga dočekate spremni - sa otvorenim srcem i jasnom namerom.

Karmički reset nije kazna - to je prilika. Prilika da se oslobodite svega što vas sputava i da konačno živite život koji vam pripada.

Ako ste među onima koje ova promena dotiče - ne bežite. Zastanite. Pogledajte unazad, oprostite sebi, i krenite napred.

Ako vam je ovaj tekst pomogao da osvetlite svoju fazu života, podelite ga sa nekim kome treba podsticaj.

Autor: A.A.