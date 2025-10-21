Danas tačno u 14 i 25 časova stiže važan događaj: Mlad Mesec u Vagi deluje na 3 znaka

Mlad Mesec očekuje nas danas u 14.25 minuta u Vagi, a imaće uticaj na sve znakove, ali više na Vage, Vodolije i Blizance.

Mlad Mesec u Vagi donosi energiju novih početaka u oblastima koje se tiču odnosa i ravnoteže. Vaga je znak mira, diplomatije i lepote, pa ovaj lunarni ciklus naglašava potrebu da uskladimo sebe i druge, da pronađemo balans između davanja i primanja, kao i da iznova razmotrimo način na koji komuniciramo sa partnerima, prijateljima ili saradnicima.

Ravnoteža u partnerstvu

Ovo je vreme kada se rađaju nova partnerstva, bilo poslovna, bilo emotivna, ili se stara odnose postavljaju na nove temelje. Ako su postojale napetosti, sada postoji šansa da se kroz iskren razgovor i spremnost na kompromis dođe do mira.

Energija Vage ne voli sukobe, ali nas uči da se ne žrtvujemo zarad lažnog mira - već da tražimo pravu ravnotežu.

Dobar period za ugovore

Takođe, mlad Mesec u Vagi podstiče potrebu za lepotom. Mnogi će želeti da unesu promene u svoj izgled, dom ili način izražavanja. Ovo je dobar trenutak za umetničke projekte, dekorisanje prostora, kao i za donošenje odluka koje se tiču zajedničkog života ili ugovora.

Mlad Mesec u Vagi otvara vrata periodu u kojem učimo da ljubav i pravda mogu ići ruku pod ruku, da biramo odnose koji nas ne narušavaju, već dopunjuju. Ako ste spremni da se oslobodite starih navika i krenete ka miru, ovo je idealan trenutak da postavite svoje ciljeve i počnete iznova.

Autor: A.A.