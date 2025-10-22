STIŽE RETOGRADNI MERKUR U STRELCU: 4 horoskopska znaka neka se spreme za udar godine

Retrogradni Merkur očekuje nas 10. novembra u vatrenom znaku Strelca i trajaće do 30. novembra, a najveći uticaj imaće na 4 horoskopska znaka.

Retrogradni Merkur donosi period kada se istina, komunikacija i planovi testiraju kroz nesporazume, zastoje i pogrešne procene. Od 10. novembra naći će su znaku Strelca i započeće svoj retrogradni hod što će najviše uticati na Strelčeve, Blizance, Device i Ribe.

Strelac je znak širine, slobode i filozofskog pogleda na svet, ali kada Merkur krene unazad u ovom znaku, optimizam može da preraste u nepromišljenost, a reči mogu da budu pogrešno shvaćene.

Prevelika obećanja

Ljudi u ovom periodu često govore više nego što treba ili obećavaju ono što ne mogu da ispune. Moguće su zbrke u putovanjima, posebno u inostranstvu, kao i nesporazumi oko zakona, obrazovanja i planova za budućnost, ali i kvarovi u stanu.

Preispitivanje uverenja

Ovo je vreme kada treba zastati i preispitati svoja uverenja. Merkur retrogradan u Strelcu traži da se vratimo osnovama, da razmislimo o tome da li su naše ideje zaista zasnovane na istini ili samo na entuzijazmu. Mnogi će se suočiti s potrebom da priznaju greške u razmišljanju ili komunikaciji, a lekcija ovog tranzita je da naučimo da slušamo druge jednako pažljivo kao što želimo da nas oni čuju.

Iako može doneti konfuziju, retrogradni Merkur u Strelcu ima i pozitivnu stranu, vraća nas na stare snove, zaboravljene planove i ideje koje sada mogu dobiti novu svrhu. Ako se ne brzate, već dopustite da se misli slegnu, ovaj period može postati vreme dubokog razumevanja i mudrosti koja dolazi iz iskustva.

Autor: Jovana Nerić