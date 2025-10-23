Najveći egoisti Zodijaka: Ova dva znaka misle da se svet vrti oko njih – da li ste među njima?

Svi imamo dozu samopouzdanja, ali neki horoskopski znakovi veruju da su centar univerzuma.

Njihove potrebe, mišljenja i uspeh uvek su na prvom mestu, a teško priznaju tuđu prednost ili grešku. U astrologiji, dva znaka posebno se izdvajaju po svom izraženom egu – Lav i Ovan.

Lav – rođeni vođa koji ne podnosi senku

Lavovi obožavaju da budu u centru pažnje. Njihovo samopouzdanje i snažna energija često motivišu druge, ali lako prelaze granicu ponosa. Teško podnose kada neko drugi zasija više od njih, žele kontrolu i poslednju reč – čak i kada to nije potrebno. Kada nisu u fokusu, osećaju se zanemareno i gube sigurnost.

Ovan – strast koja prerasta u tvrdoglavost

Ovnovi su odlučni, energični i uvereni da uvek znaju šta je najbolje. Njihova strast ih vodi ka uspehu, ali i ka sukobima. Teško prihvataju tuđe mišljenje i često veruju da bi sve bilo bolje da se drugi ponašaju po njihovim pravilima. Njihov ego lako nadjača empatiju.

Autor: Dalibor Stankov