Merkur u Strelcu nosi sreću za 3 horoskopska znaka: Do 19. novembra za njih se menja sve

Merkur, planeta komunikacije, ulazi u Strelca 29. oktobra, gde će se zadržati do 19. novembra jer će biti retrogradan u ovom znaku. Ovakva planetarna pozicija povoljno će uticati na Strelčeve, Lavove i Ovnove.

Merkur u Strelcu donosi otvoren, iskren i optimističan način razmišljanja. Osobe s ovim položajem planete često imaju filozofski duh, vole da istražuju, putuju i razmenjuju ideje koje prevazilaze svakodnevicu.

Zanimaju ih različite kulture, religije, ideologije i sve što može da proširi svest i znanje.

Merkur koji ne voli pravila

Ovaj Merkur ne voli ograničenja i pravila, pa mu teško padaju detalji, rutine i preciznost. Umesto da se fokusira na sitnice, on gleda širu sliku i razmišlja o velikim planovima. To može da bude inspirativno, ali ponekad i da dovede do brzopletosti ili površnosti.

Ipak, njegov entuzijazam i vera u bolje sutra često otvaraju vrata ka novim prilikama i poznanstvima.

Reči Merkura u Strelcu su iskrene i direktne, ponekad i previše, jer ova energija ne zna uvek da kaže ono što misli. Međutim, u srcu je dobronamerna, duhovita i uvek spremna da u svemu pronađe smisao.

Ovaj položaj planete donosi dar za učenje, predavanje, pisanje i inspirisanje drugih, a najviše napreduje kada mu se omogući sloboda da misli i govori bez stega.

