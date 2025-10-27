Čuvajte se njihove dvoličnosti: Ova četiri horoskopska znaka važe za najveće izdajnike

Izdaja u prijateljstvu ili vezi retko dolazi iznenada - najteža je kada dolazi od osobe kojoj smo potpuno verovali.

Neki ljudi lakše skrivaju svoje prave namere ili menjaju ponašanje u skladu sa sopstvenim interesima. Astrologija otkriva da su pripadnici pojedinih znakova posebno skloni prikrivanju emocija i manipulaciji, što ih čini najtežima za istinsko poverenje.

Blizanci

Blizanci su šarmantni i duhoviti, ali njihova dvosmislenost često im stvara probleme. Znaju da kažu ono što druga osoba želi da čuje, čak i kada to ne misle iskreno. Iako im nije uvek namera da povrede druge, njihova potreba za slobodom i promenom može dovesti do postupaka koji izgledaju kao izdaja. Često balansiraju između različitih strana situacije, pa ponekad ni sami ne znaju na čijoj su zapravo strani.

Škorpija

Škorpije su strastvene i odane dok god osećaju poverenje, ali kada se jednom osete izigrano - osvećuju se bez zadrške. Njihova intenzivna priroda lako prelazi granicu između ljubavi i osvete. Kada izgube veru u nekoga, postaju hladni i proračunati. Ne izdaju lako, ali kada to učine, to je promišljeno i sa jasnim ciljem. Škorpija ne zaboravlja i ne oprašta.

Vaga

Vage se trude da održe mir i dobre odnose sa svima, ali upravo ta želja da svima udovolje može ih učiniti dvoličnima. Ponekad kažu jedno, a misle drugo - samo da bi izbegle sukob. Njihova potreba za odobravanjem često ih navodi da prećute istinu ili se prilagode onome ko im u tom trenutku više odgovara. Kada se osećaju pod pritiskom, radije biraju laž nego narušavanje sklada.

Ribe

Ribe su osetljive i saosećajne, ali njihova sklonost begu od stvarnosti može ih dovesti do neiskrenih postupaka. Kada se suoče sa problemom, često biraju tišinu ili poluistine, misleći da time štite druge. Međutim, upravo ta pasivnost može delovati kao izdaja. Ribe se teško suočavaju sa posledicama, pa se ponekad izgube u sopstvenim emocijama i lažima koje nisu ni planirale da izgovore.

Autor: Dalibor Stankov