Dnevni horoskop: Pred Bikovima je dan za velike odluke, Lavove muče emocije, a Device čeka iznenađenje!

Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa ovog četvrtka.

OVAN

U više navrata ovog dana poželećete da nikome ne polažete račune, čak ni nadređenima. Obratite pažnju na partnerove potrebe jer je on zahvaljujući nekim vašim prethodnim postupcima na dobrom putu da dokaže sebičnu stranu svoje ličnosti. A to vam se nikako neće dopasti. Ako ste slobodni, biće vrlo teško zadržati vašu pažnju. Upala krajnika.

BIK

Ovo je pravi dan za ozbiljne razgovore i planove, imaćete podršku nadređenih. Zavirićete duboko u svoje srce i tražiti odgovor na mnoga pitanja. Odgovori koje budete dobili omogućiće vrlo radostan i neobičan preokret u vašoj vezi. Ako ste slobodni, od provodadžisanja nema ništa. Moraćete sami da krenete u akciju, očekujte podršku bliskih osoba.

BLIZANCI

Spremni ste da uđete u rizičan posao. Nadate se profitu. Za vas će ovo biti vrlo miran i harmoničan dan. Povući ćete se u najdublju intimu i bićete raspoloženi da svom partneru date najbolji deo sebe. Sve svoje slobodno vreme provodićete u prijatnoj komunikaciji, raspravljati o ozbiljnim temama, šaliti se i planirati savršene izlete i druženja. Nazeb.

RAK

Finansije su vrlo napete, a poslovi u zastoju. Obostrano poverenje vlada u vašoj emotivnoj vezi i u ovom danu neće biti nekih većih problema. Iako većina vas nema razloga za sumnju, dileme su moguće zbog komentara dušebrižnika iz vašeg okruženja. Komentari i saveti su vam možda potrebni, ali nikako kada je vaš ljubavni život u pitanju. Nervoza.

LAV

Okolnosti koje vam se nameću zahtevaju opreznost u poslovanju. Niste spremni za kompromis, a zahtevate ga od partnera. Takvo vaše ponašanje sredinom dana može rezultirati partnerovim ispadom, a to će vam vrlo teško pasti. Ukoliko ne želite da ga izgubite, moraćete da promenite neke svoje stavove kako biste očuvali ljubav i poverenje. Povišena temperatura.

DEVICA

Imaćete utisak da ništa ne zavisi od vas i da ste prepušteni volji drugih. Zbog nedostatka samopouzdanja i inicijative propustićete puno mogućnosti za uspeh. Ako se odvažite i istrajete, na kraju može ispasti mnogo bolje nego što ste u prvi mah pretpostavili. Seksualni život je vrlo dinamičan i pun nepredviđenih okolnosti. Više šetajte.

VAGA

Recept za poslovni uspeh glasi: budite na pravom mestu u pravo vreme. Ni vi ni vaš partner ne spadate u kategoriju ljudi koji se zadovoljavaju običnim potrebama. Funkcionišete gotovo besprekorno i ne treba da vas brine šta drugi misle o tome. Ako budu postojali problemi, vaša ljubav će vam pomoći da ih prevaziđete. Ukinite brzu hranu.

ŠKORPIJA

Opterećenost finansijama preti da pređe u hroničan problem. Vaša okrenutost ličnim interesima nije nešto što će oduševiti partnera i on manje nego ikad ima potrebu da vas prati i ugađa vam. Ili ga uključite u svoje planove, ili preusmerite pažnju u pravcu koji je on izabrao, time će svađe i nesporazumi biti izbegnuti ili bar vidno umanjeni. Anksioznost.

STRELAC

Spremni ste na velika poslovna ulaganja i nećete pogrešiti. Postajete svesni činjenice da pored sebe zaista imate nekog vrednog pažnje i dostojnog planiranja zajedničkog života. Sitni problemi mogu biti posledica obostranog preterivanja. Ukoliko ste slobodni, osobe koje budete sreli neće ispuniti ni minimalne uslove da biste im dozvolili nešto više. Zubobolja.

JARAC

Sačuvajte svoje ideje za sebe, kako ih drugi ne bi prisvojili i pokazali kao svoje. Ako ste među onima koji su nedavno prekinuli veoma mučnu vezu ili zajednicu, već osećate poboljšanje, vraćanje sebi. Možete sresti osobu koja možda nije dovoljno atraktivna, ali će biti vrlo zainteresovana za dalji kontakt s vama. Podložni ste povredama.

VODOLIJA

Sada nije trenutak da tvrdoglavo istrajavate u realizaciji poslovnih ideja. Zaista ćete uživati, a partner će dati sve od sebe da vam ovaj dan bude nezaboravan. Ovo je jedan od retkih dana kad izlazite u susret sopstvenim potrebama. Ako ste ipak sami i neraspoloženi, krenite na put s kojeg ćete se vratiti preporođeni. Opreznost u saobraćaju.

RIBE

Vredni i odgovorni kakvi ste, možete očekivati napredovanje. Svakako nećete ostati sami, jedino ako iz nekog samo vama znanog razloga odbijete susret s vrlo zanimljivom i neobičnom osobom. Ukoliko ste u vezi i nedavno ste prošli kroz krizu, današnji dan donosi vašem ljubavnom životu preporod.

Autor: A.A.