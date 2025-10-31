DONOSE DOBRE VIBRACIJE! 5 znakova će danas doživeti samo dobre stvari, vreme je za napredak!

Najbolje horoskope imaće danas Blizanci, Devica, Vodolija, Ribe i Lav. Ovih pet horoskopskih znakova shvatiće danas da borba nema moć uticaja na njih. Oni samo nastavljaju da vibriraju.

U četvrtak, 30. oktobra, odvija se igra moći između Merkura i Plutona koji su retrogradni. Merkurova senka je počela 21. i sada se obraća Plutonu, planeti koja tera na promene.

Pluton naglašava psihološke promene i teži ka uživanju kada je u opoziciji sa Merkurom. To je ono što je retrogradna sezona – rad iznutra. Rad sa senkama je težak. Zahteva da kopate u svoje srce, dušu i um kako biste iskopali bolne tačke i izlečili ih. Merkur u Škorpiji se odnosi na duboko kopanje po skrivenom i iznošenje toga na videlo.

Uprkos svoj ovoj intenzivnoj energiji, pet astroloških znakova smatra da je 30. oktobar vreme za napredak. Vole priliku da kopaju po dubinama stvari. To je njihova strast i ono što se nadaju da će drugi raditi u svakom trenutku. Dakle, surovost univerzuma je njihovo meko mesto za sletanje. Postoji osećaj prijemčivosti koji traje ceo dan, i to je dobro.

Evo šta ovo znači za ovih pet horoskopskih znakova koji uživaju kada Pluton gura Merkur da uradi ono što treba da se uradi.

1. Blizanci – sagledavate suštinu problema

Imaćete zaista dobar horoskop 30. oktobra, jer ćete želeti da promenite način na koji živite svoj život na bolje. Potrebna je velika hrabrost da priznate kada niste u pravu. Ne smeta vam da kažete da ste bili pogrešno informisani, ali više volite da se udubite u činjenice da biste bili sigurni da je to istina.

Dakle, kada je Merkur u suprotnosti sa Plutonom, to vam pomaže da vidite dalje od površnosti problema. Vidite dalje od sebe. Počinjete da shvatate da način na koji ste radili uobičajene stvari može biti poboljšan. I, možda ćete čuti od nekoga do koga vam je stalo tipično: „Rekao sam ti!“ Možda jesu, a možda niste slušali. Ali danas je novi dan i vi ste odgovorni za ono što se dešava u vašem životu upravo sada.

Posvećivanje vam omogućava da to vidite i promenite. Vreme je sve, i kako god da ste pronašli način, to je zaista dobra stvar!

2. Devica – otkrivate novi način za prijateljstva i saradnju



Imaćete danas zaista dobar horoskop, jer ćete videti da postoje novi načini da se povežete sa drugima, i to ne mora da uključuje onlajn ili slanje poruka. Volite ideju interakcije u stvarnom životu, ali ste se super navikli na uštedu vremena koju pružaju poruke.

U početku vas iznenađuje razmišljanje o tome sa kim ćete želeti da provedete vreme. Shvatate da je vaše istinsko interesovanje relativno malo u poređenju sa onima sa kojima razgovarate na mreži. Želite da budete izbirljivi. Morate biti probirljivi u vezi sa tim koga puštate u svoj krug poverenja. Shvatate da ste bacili mrežu preširoko.

Sa Merkurom u opoziciji sa Plutonom, želite da budete okruženi ljudima koji vam pružaju prijatno raspoloženje.

3. Vodolija – zaintrigirani ste nečim novim

Imaćete zaista dobar horoskop 30. oktobra, jer ćete otkriti novi talenat koji posedujete i koji će poboljšati vašu karijeru. Oduvek ste znali da imate više da donesete na profesionalni sto, ali kada ste se pitali šta je to, deo vas se osećao zbunjeno.

Ali tokom Merkura u opoziciji sa Plutonom, počinjete da se osećate prijatnije u različitim scenarijima. Možda ćete čak eksperimentisati na poslu da biste videli koji vas čini da se osećate dobro, a koji drugi dobro prihvataju.

U početku to izgleda ludo, ali uskoro će to biti otkriće koje će osvetliti ono što vas čini poznatim. Odličan je dan za vas jer ste sada zaintrigirani.

4. Ribe – proširujete svoje vidike

Imaćete danas zaista najbolji horoskop, kada ćete dobijati vesti o putovanjima ili steći uvid koji treba da znate. Svet je ogroman, ali Pluton vam pomaže da shvatite da nije sve onako kako izgleda. Počinjete da razumete šta mora da se završi: igranje života malim. Spremni ste da proširite svoje vidike, a taj rast počinje sa vama.

Možete pogledati u svoje srce i um da biste pronašli šta vas intrigira i budi vašu radoznalost. Možete početi da čitate ili slušate podkaste umesto da bezdušno listate kroz svoje društvene mreže. Počinjete da se odvajate od aktivnosti koje vas drže na kauču i tražite nove načine da se povežete sa svetom.

5. Lav – želite danas da izrazite svoja osećanja

Imaćete zaista dobar horoskop 30. oktobra, jer ćete čuti nešto dobro što će promeniti kod kuće i približiti vas nekome do koga vam je duboko stalo. Vi ste tip znaka zodijaka koji duboko voli. Kada osećate strast prema vezi, želite da izrazite svoja osećanja, a istovremeno čuvate poverljivost.

Želite da negujete osećaj sigurnosti kako bi ljudi mislili da se mogu opustiti bez brige. Dakle, kada je Merkur u suprotnosti sa Plutonom, shvatate da ako će se nešto promeniti, moraće da počne sa vama. Postoji samo jedna osoba koju kontrolišete, a to ste vi sami. Preuzimanje odgovornosti donosi obnovljeni život u vaš svet i povećan osećaj nade.

Autor: A.A.