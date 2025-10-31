Stiže pun Mesec u Biku: 5 novembar je ključan - menja se sudbina 4 znaka

Pun Mesec očekuje nas 5. novembra u zemljanom znaku Bika i nagoveštava kraj jedne životne faze. Ovaj lunarni period snažno će uticati na Bikove, Škorpije, Lavove i Vodolije.

Pun Mesec u Biku donosi snažnu potrebu za stabilnošću, sigurnošću i uživanjem u onome što je opipljivo i stvarno. Ovo je vreme kada se sve ono što smo u prethodnom periodu započeli može videti u konkretnom obliku, ali i trenutak kada se oslobodimo onoga što više ne doprinosi našem osećaju mira i zadovoljstva.

Odluke koje menjaju odnose i poslove

Pun Mesec može doneti i iznenadne odluke o prekidu odnosa ili poslova koji nisu stabilni, jer Bik ne trpi nesigurnost. Ovaj lunarni ciklus poziva nas da se povežemo sa sobom i usporimo tempo. Materijalni rezultati su mogući ako smo ranije radili s posvećenošću, a nagrada dolazi u vidu osećaja zahvalnosti za sve što imamo.

Ovo je Mesec koji nas podseća da prava vrednost nije u preteranom trošenju energije, već u jednostavnosti i uživanju u malim stvarima. Pun Mesec imaće dejstvo dve nedelje, a predstavlja okidač za kraj jedne životne faze, kako bismo bili spremni za novi početak.

Bikovi, Škorpije, Vodolije i Lavovi će najviše osetiti uticaj punog Meseca u Biku.

BIK

Vi ste jedan od znakova kojem će pun Mesec najteže pasti, jer se dešava u vašem znaku. Ovo nije period u mesecu kada ne treba da donosite važne odluke. Probajte da ne reagujete u afektu.

VODOLIJA

Pun Mesec predstavlja kulminaciju u okviru porodice. Odnosi sa rodbinom i roditeljima će biti zategnuti u narednih dve nedelje. Moguće je preseljenje.

LAV

Pun Mesec u desetom polju predstavlja veliku promenu na poslu. To znači i krizu u firmi. Ukoliko želite da menjate posao, najbolje je da čekate da prođe uticaj punog Meseca.

ŠKORPIJA

Ukoliko ste u braku, pun Mesec vam donosi krizu. Mnoge Škorpije očekuje rasprava zbog neslaganja. Imajte u vidu da ovaj period takođe nije dobar za početak nove romanse.

Autor: A.A.