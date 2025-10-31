Finansijski preokret za ova tri horoskopska znaka – sve počinje 30. oktobra!

Od 30. oktobra 2025. godine, tri horoskopska znaka ulaze u period značajnih finansijskih dobitaka.

Rastući Mesec u znaku Vodolije donosi talas svežih ideja, podstiče napredak u karijeri i otvara prostor za kreativne projekte. Ova energija posebno pogoduje onima koji se ne boje da razmišljaju drugačije i koji se usuđuju da deluju van ustaljenih okvira.

Bik

Za Bikove dolazi vreme zaslužene nagrade. Ova mesečeva faza u Vodoliji pomaže vam da konačno zakoračite na čvrstu i stabilnu poziciju. Poznati ste po pouzdanosti i istrajnosti, posebno kada su u pitanju posao i finansije. Od 30. oktobra, vaša doslednost i strpljenje konačno će se isplatiti.

Pred vama su konkretni pomaci, a finansijska vrata se otvaraju upravo zato što niste odustajali. Koračali ste polako i promišljeno, a sada dolazi nagrada za sve što ste uložili. Ostanite čvrsto na zemlji i nastavite da gradite svoje temelje – ali dozvolite sebi i trenutak slavlja.

Rak

Za Rakove, 30. oktobar donosi pozitivan pomak na finansijskom planu. Rastući Mesec u Vodoliji podstiče vašu potrebu za sigurnošću i stabilnošću, ali na nov i osvežavajući način. Moguće je da se u ovom periodu otvore prilike koje se tiču prihoda, nekretnina ili druge imovine.

Povećava se vaše poverenje u sopstvene sposobnosti, pa se ne ustručavate da tražite više i ciljate dalje. Intuicija vas vodi u pravom smeru, a finansijska nezavisnost vam je sve bliža. Ovaj tranzit nosi jasnu poruku: kada cenite sebe, i svet vam uzvraća istom merom.

Vodolija

Za Vodolije je ovo razdoblje posebno snažno jer se rastući Mesec nalazi upravo u vašem znaku. Vaš originalan način razmišljanja sada dolazi do izražaja, a vaš trud i ideje bivaju prepoznati. Očekuje vas priznanje, podrška ili čak konkretan finansijski pomak koji proizilazi iz nečega što ste već ranije pokrenuli.

Ova lunarna faza posebno ceni hrabrost i autentičnost, što savršeno odgovara vašoj prirodi. Svemir vam poručuje da nastavite da negujete ono što vas čini drugačijima – jer upravo u toj različitosti leži vaša snaga. Verujte u sebe, jer ono što vas pokreće iznutra, uskoro će doneti i uspeh spolja.

Autor: Dalibor Stankov