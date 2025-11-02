2 znaka će bankrotirati do 7. novembra: Pun Mesec u Biku će ih dovesti do propasti

Uveliko se oseća uticaj punog Meseca koji nas očekuje 5. novembra, a znakovi kao što su Ovnovi i Blizanci imaju šanse da ostanu bez para u narednih sedam dana.

Pun Mesec ovog novembra nalazi se u specifičnom znaku, odnosno u Biku, koji simbolizuje materijalno stanje, tako da će mnogi ljudi imati utisak da nemaju dovoljno novca.

Ovnovi i Blizanci mogu lako da bankrotiraju u narednom periodu.

OVAN

Pun Mesec dešava se u vašem polju finansija, tako da vas očekuje veliki trošak. To može lako da bude pogrešna procena, jer će se ispostaviti da ste loše uložili novac.

BLIZANCI

Pun Mesec uvek je okidač za troškove u vašem slučaju, jer je ova planeta vladar vašeg polja finansija. Probajte da se suzdržite od velikih kupovina kako biste izbegli bankrot.

Autor: S.M.